"Dojrzewanie", "Studio" i "The Pitt" najlepszymi serialami

- W Los Angeles odbyła się ceremonia 77. nagród Emmy.
- Wielkimi zwycięzcami okazały się być seriale "Dojrzewanie", "Studio" oraz "The Pitt".
- Emmy otrzymał również program Stephena Colberta.
Za nami ceremonia 77. nagród Primetime Emmy - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji - które zwyczajowo określa się "telewizyjnymi Oscarami". To dlatego, że przyznaje je telewizyjny odpowiednik Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.
Galę w tym roku prowadził amerykański komik i aktor Nate Bargatze, który zaliczył bardzo dobry debiut w tej roli. Bargatze - wspólnie z producentami, jak można się domyślać, poinformował, że przekaże pieniądze na rzecz organizacji pozarządowej Boys & Girls Clubs of America, która organizuje zajęcia pozalekcyjne w Stanach Zjednoczonych. Komik zaznaczył, że to od nagrodzonych zależeć będzie ostateczna kwota jego dotacji: każda osoba nagrodzona miała 45 sekund na podziękowanie za wygraną. Od wyjściowej kwoty 100 tysięcy dolarów Bargatze każdorazowo odejmował tysiąc dolarów za każdą sekundę przekroczonego czasu na podziękowania. Jeśli ktoś zakończył podziękowania przed upłynięciem 45 sekund, za każdą sekundę dokładał tysiąc dolarów.
Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę do tego stopnia, że niektórzy z nagrodzonych wygłaszali swoje podziękowania w bardzo szybkim tempie bądź celowo je skracali. Chociaż po wszystkich przemowach licznik wskazywał kwotę ujemną, to ostatecznie do Boys & Girls Clubs of America trafi 350 tysięcy dolarów.
Bezkonkurencyjne "Studio"
Pierwszy sezon serialowego hitu "Studio" zdobył łącznie 23 nominacje - największą liczbę nominacji dla pierwszego sezonu serialu komediowego w historii nagród, ustanawiając nowy rekord. Jednocześnie jest to największa liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. "Studio" nagrodzone zostało w kategorii najlepszy serial komediowy.
Jego twórca - Seth Rogen - po Emmy sięgał jeszcze w trzech kategoriach: najlepszy aktor, najlepsza reżyseria (wspólnie z Evanem Goldbergiem) oraz najlepszy scenariusz (wspólnie z: Evanem Goldbergiem, Peter Huyckiem, Alexem Gregorym i Fridą Perez).
Docenione zostały również gwiazdy serialu "Hacks": Jean Smart (najlepsza aktorka) oraz Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa). Najlepszym aktorem drugoplanowym (serial komediowy) został Jeff Hiller za rolę w "Ktoś, gdzieś".
Wielka noc "Dojrzewania"
W kategoriach, w których na nagrodę mogły liczyć miniseriale, antologie bądź filmy telewizyjne, wielkim zwycięzcą okazał się być miniserial "Dojrzewanie" - najlepszy miniserial, antologia serialowa. Ponadto po nagrody sięgnęli: Philip Barantini (najlepsza reżyseria), Jack Thorne i Stephen Graham (najlepszy scenariusz), Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa) i Stephen Graham (najlepszy aktor).
Gwiazdor "Dojrzewania" Owen Cooper doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny. Jeszcze przed niedzielną galą 15-latek zapisał się w historii jako najmłodszy nominowany w tej kategorii. Dzięki zwycięstwu, Cooper stał się najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym w męskich kategoriach.
Nagrodę Emmy w kategorii najlepsza aktorka (miniserial, antologia, film telewizyjny) otrzymała Cristin Milioti za rolę w serialu "Pingwin".
Niespodzianka na finał
W tym roku najwięcej - 27 nominacji - otrzymał serial "Rozdzielenie" i to on wskazywany był jako faworyt w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Swoją pozycję umocnił po tym, jak nagrody zdobyli: Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy) i Britt Lower (najlepsza aktorka).
Dużym jednak zaskoczeniem okazało się być zwycięstwo Katherine LaNasy (najlepsza aktorka drugoplanowa). Jeszcze większą niespodzianką było zwycięstwo "The Pitt" w dwóch ostatnich kategoriach wieczoru: najlepszy aktor (Noah Wyle) oraz najlepszy serial dramatyczny.
Emmy 2025. Lista nominowanych i nagrodzonych
Najlepsza reżyseria – serial komediowy
- Ayo Edebiri "The Bear" - odcinek: "Napkins"
- Lucia Aniello "Hacks" - odcinek "A Slippery Slope"
- James Burrows "Rodzina z wyboru" - odcinek "Here's to You, Mrs. Schneiderman"
- Seth Rogen, Evan Goldberg "Studio" - odcinek: "The Oner" - ZWYCIĘZCY
- Nathan Fielder - "Próba generalna" - odcinek: "Pilot's Code"
Najlepsza reżyseria – serial dramatyczny
- Janus Metz "Andor" - odcinek: "Who Are You?"
- Amanda Marsalis "The Pitt" - odcinek: "6:00 P.M."
- John Wells "The Pitt" - odcinek "7:00 A.M."
- Jessica Lee Gagné - "Rozdzielenie" - odcinek: "Chikhai Bardo"
- Ben Stiller "Rozdzielenie" - odcinek: "Cold Harbor"
- Adam Randall "Kulawe konie" - odcinek: "Hello Goodbye" - ZWYCIĘZCA
- Mike White "Biały Lotos" - odcinek: "Amor Fati"
Najlepsza reżyseria – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Philip Barantini "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
- Shannon Murphy "Kwestia seksu i śmierci" - odcinek "It's Not That Serious"
- Helen Shaver "Pingwin" - odcinek: "Cent'Anni"
- Jennifer Getzinger "Pingwin" - odcinek: "A Great or Little Thing"
- Nicole Kassell "Syreny" - odcinek: "Exile"
- Lesli Linka Glatter "Dzień zero"
Najlepszy aktor – serial komediowy
- Jeremy Allen White "The Bear"
- Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Adam Brody "Nikt tego nie chce"
- Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
- Seth Rogen "Studio" - ZWYCIĘZCA
Najlepszy aktor – serial dramatyczny
- Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
- Adam Scott "Rozdzielenie"
- Sterling K. Brown "Paradise"
- Gary Oldman "Kulawe konie"
- Pedro Pascal "The Last of Us"
Najlepszy aktor – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Colin Farrell "Pingwin"
- Stephen Graham "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
- Jake Gyllenhaal "Uznany za niewinnego"
- Cooper Koch "Potwory"
- Bryan Tyree Henry "Złodziej dragów"
Najlepsza aktorka – serial komediowy
- Uzo Aduba "Rezydencja"
- Kristen Bell "Nikt tego nie chce"
- Quinta Brunson "Misja: Podstawówka"
- Ayo Edebiri "The Bear"
- Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI
Najlepsza aktorka – serial dramatyczny
- Kathy Bates "Matlock"
- Britt Lower "Rozdzielenie" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Bella Ramsey "The Last of Us"
- Keri Russell "Dyplomatka"
- Sharon Horgan "Siostry na zabój"
Najlepsza aktorka – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Cate Blanchett "Sprostowanie"
- Cristin Milioti "Pingiwn" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Michelle Williams "Kwestie seksu i śmierci"
- Meghann Fahy "Syreny"
- Rashida Jones "Black Mirror"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy
- Ike Barinholtz "Studio"
- Colamn Domingo "Cztery pory roku"
- Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
- Ebon Moss-Bachrach "The Bear"
- Bowen Yang "Saturday Night Live"
- Jeff Hiller "Ktoś, gdzieś" - ZWYCIĘZCA
- Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny
- Walton Goggins "Biały Lotos"
- Jason Isaacs "Biały Lotos"
- Sam Rockwell "Biały Lotos"
- Zach Cherry "Rozdzielenie"
- John Turturro "Rozdzielenie"
- James Marsden "Paradise"
- Tramell Tillman "Rozdzielenie" - ZWYCIĘZCA
Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny
- Owen Cooper "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
- Javier Bardem "Potwory"
- Ashley Walters "Dojrzewanie"
- Rob Delaney "Kwestia seksu i śmierci"
- Peter Sarsgaard "Uznany za niewinnego"
- Bill Camp "Uznany za niewinnego"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy
- Liza Colón-Zayas "The Bear"
- Hannah Einbinder "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Kathryn Hahn "Studio"
- Janelle James "Misja: Podstawówka"
- Catherine O'Hara "Studio"
- Sheryl Lee Ralph "Misja: Podstawówka"
- Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny
- Patricia Arquette "Rozdzielenie"
- Carrie Coon "Biały Lotos"
- Katherine LaNasa "The Pitt" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Parker Posey "Biały Lotos"
- Natasha Rothwell "Biały Lotos"
- Aimee Lou Wood "Biały Lotos"
- Julianne Nicholson "Paradise"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny
- Erin Doherty "Dojrzewanie" - ZWYCIĘŻCZYNI
- Deirdre O'Connell "Pingwin"
- Christine Tremarco "Dojrzewanie"
- Chloe Sevigny "Potwory"
- Jenny Slate "Kwestia seksu i śmierci"
- Ruth Negga "Uznany za niewinnego"
Najlepszy serial - komedia
- "Misja: Podstawówka"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Nikt tego nie chce"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Terapia bez trzymanki"
- "Studio" - ZWYCIĘZCA
- "Co robimy w ukryciu"
Najlepszy serial dramatyczny
- "Andor"
- "Dyplomatka"
- "The Last of Us"
- "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
- "Rozdzielenie"
- "Kulawe konie"
- "Biały Lotos"
- "Paradise"
Najlepszy miniserial, antologia serialowa
- "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
- "Black Mirror"
- "Kwestia seksu i śmierci"
- "Potwory"
- "Pingwin"
Najlepsze talk show
- "The Daily Show"
- "Jimmy Kimmel Live!"
- "The Late Show with Stephen Colbert" - ZWYCIĘZCA
Najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo
- "The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar"
- "Beyoncé Bowl"
- "The Oscars"
- "SNL50: The Anniversary Special" - ZWYCIĘZCA
- "SNL50: The Homecoming Concert"
Najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem
- "Last Week Tonight with John Oliver" - ZWYCIĘZCA
- "Saturday Night Live"
Najlepsze reality/talent show
- "RuPaul's Drag Race"
- "Survivor"
- "The Amazing Race"
- "The Traitors" - ZWYCIĘZCA
- "Top Chef"
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona /akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER