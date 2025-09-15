Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Dojrzewanie", "Studio" i "The Pitt" najlepszymi serialami

|
Evan Goldberg i Seth Rogen
"Pingwin". Oficjalny zwiastun serialu
Źródło: Max
Nagrody Primetime Emmy 2025 rozdane. Statuetki trafiły w ręce twórców między innymi "Studia", "The Pitt", "Hacks" i "Dojrzewania". 15-letni Owen Cooper przeszedł do historii nagród.
Kluczowe fakty:
  • W Los Angeles odbyła się ceremonia 77. nagród Emmy.
  • Wielkimi zwycięzcami okazały się być seriale "Dojrzewanie", "Studio" oraz "The Pitt".
  • Emmy otrzymał również program Stephena Colberta.

Za nami ceremonia 77. nagród Primetime Emmy - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji - które zwyczajowo określa się "telewizyjnymi Oscarami". To dlatego, że przyznaje je telewizyjny odpowiednik Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. 

Galę w tym roku prowadził amerykański komik i aktor Nate Bargatze, który zaliczył bardzo dobry debiut w tej roli. Bargatze - wspólnie z producentami, jak można się domyślać, poinformował, że przekaże pieniądze na rzecz organizacji pozarządowej Boys & Girls Clubs of America, która organizuje zajęcia pozalekcyjne w Stanach Zjednoczonych. Komik zaznaczył, że to od nagrodzonych zależeć będzie ostateczna kwota jego dotacji: każda osoba nagrodzona miała 45 sekund na podziękowanie za wygraną. Od wyjściowej kwoty 100 tysięcy dolarów Bargatze każdorazowo odejmował tysiąc dolarów za każdą sekundę przekroczonego czasu na podziękowania. Jeśli ktoś zakończył podziękowania przed upłynięciem 45 sekund, za każdą sekundę dokładał tysiąc dolarów.

Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę do tego stopnia, że niektórzy z nagrodzonych wygłaszali swoje podziękowania w bardzo szybkim tempie bądź celowo je skracali. Chociaż po wszystkich przemowach licznik wskazywał kwotę ujemną, to ostatecznie do Boys & Girls Clubs of America trafi 350 tysięcy dolarów.

Bezkonkurencyjne "Studio"

Pierwszy sezon serialowego hitu "Studio" zdobył łącznie 23 nominacje - największą liczbę nominacji dla pierwszego sezonu serialu komediowego w historii nagród, ustanawiając nowy rekord. Jednocześnie jest to największa liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. "Studio" nagrodzone zostało w kategorii najlepszy serial komediowy.

Jego twórca - Seth Rogen - po Emmy sięgał jeszcze w trzech kategoriach: najlepszy aktor, najlepsza reżyseria (wspólnie z Evanem Goldbergiem) oraz najlepszy scenariusz (wspólnie z: Evanem Goldbergiem, Peter Huyckiem, Alexem Gregorym i Fridą Perez).

Docenione zostały również gwiazdy serialu "Hacks": Jean Smart (najlepsza aktorka) oraz Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa). Najlepszym aktorem drugoplanowym (serial komediowy) został Jeff Hiller za rolę w "Ktoś, gdzieś".

Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Wielka noc "Dojrzewania"

W kategoriach, w których na nagrodę mogły liczyć miniseriale, antologie bądź filmy telewizyjne, wielkim zwycięzcą okazał się być miniserial "Dojrzewanie" - najlepszy miniserial, antologia serialowa. Ponadto po nagrody sięgnęli: Philip Barantini (najlepsza reżyseria), Jack Thorne i Stephen Graham (najlepszy scenariusz), Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa) i Stephen Graham (najlepszy aktor).

Gwiazdor "Dojrzewania" Owen Cooper doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny. Jeszcze przed niedzielną galą 15-latek zapisał się w historii jako najmłodszy nominowany w tej kategorii. Dzięki zwycięstwu, Cooper stał się najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym w męskich kategoriach. 

Nagrodę Emmy w kategorii najlepsza aktorka (miniserial, antologia, film telewizyjny) otrzymała Cristin Milioti za rolę w serialu "Pingwin".

Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Niespodzianka na finał

W tym roku najwięcej - 27 nominacji - otrzymał serial "Rozdzielenie" i to on wskazywany był jako faworyt w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Swoją pozycję umocnił po tym, jak nagrody zdobyli: Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy) i Britt Lower (najlepsza aktorka). 

Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny)
Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Dużym jednak zaskoczeniem okazało się być zwycięstwo Katherine LaNasy (najlepsza aktorka drugoplanowa). Jeszcze większą niespodzianką było zwycięstwo "The Pitt" w dwóch ostatnich kategoriach wieczoru: najlepszy aktor (Noah Wyle) oraz najlepszy serial dramatyczny. 

Nagrody Emmy 2025
"Dojrzewanie" (najlepszy miniserial, antologia serialowa)
"Dojrzewanie" (najlepszy miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
epa12378662
epa12378662
Źródło: EPA
Cristin Milioti (najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa)
Cristin Milioti (najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
"The Traitors" (najlepsze reality/talent show)
"The Traitors" (najlepsze reality/talent show)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Last Week Tonight with John Oliver (najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem oraz najlepszy scenariusz)
Last Week Tonight with John Oliver (najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem oraz najlepszy scenariusz)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
"Saturday Night Live 50th Anniversary Special" (najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo)
"Saturday Night Live 50th Anniversary Special" (najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
"The Late Show with Stephen Colbert" (najlepszy talk show)
"The Late Show with Stephen Colbert" (najlepszy talk show)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia serialowa)
Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Dan Gilroy (najlepszy scenariusz - serial dramatyczny)
Dan Gilroy (najlepszy scenariusz - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Adam Randall (najlepsza reżyseria - serial dramatyczny)
Adam Randall (najlepsza reżyseria - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy)
Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Philip Barantini (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia)
Philip Barantini (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny)
Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny)
Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy)
Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Katherine LaNasa (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny)
Katherine LaNasa (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN
Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Emmy 2025. Lista nominowanych i nagrodzonych

Najlepsza reżyseria – serial komediowy 

  • Ayo Edebiri "The Bear" - odcinek: "Napkins"
  • Lucia Aniello "Hacks" - odcinek "A Slippery Slope"
  • James Burrows "Rodzina z wyboru" - odcinek "Here's to You, Mrs. Schneiderman"
  • Seth Rogen, Evan Goldberg "Studio" - odcinek: "The Oner" - ZWYCIĘZCY
  • Nathan Fielder - "Próba generalna" - odcinek: "Pilot's Code"

Najlepsza reżyseria – serial dramatyczny 

  • Janus Metz "Andor" - odcinek: "Who Are You?"
  • Amanda Marsalis "The Pitt" - odcinek: "6:00 P.M."
  • John Wells "The Pitt" - odcinek "7:00 A.M."
  • Jessica Lee Gagné - "Rozdzielenie" - odcinek: "Chikhai Bardo"
  • Ben Stiller "Rozdzielenie" - odcinek: "Cold Harbor"
  • Adam Randall "Kulawe konie" - odcinek: "Hello Goodbye" - ZWYCIĘZCA
  • Mike White "Biały Lotos" - odcinek: "Amor Fati"

Najlepsza reżyseria – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny 

  • Philip Barantini "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
  • Shannon Murphy "Kwestia seksu i śmierci" - odcinek "It's Not That Serious"
  • Helen Shaver "Pingwin" - odcinek: "Cent'Anni"
  • Jennifer Getzinger "Pingwin" - odcinek: "A Great or Little Thing"
  • Nicole Kassell "Syreny" - odcinek: "Exile"
  • Lesli Linka Glatter "Dzień zero"

Najlepszy aktor – serial komediowy 

  • Jeremy Allen White "The Bear"
  • Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Adam Brody "Nikt tego nie chce"
  • Jason Segel "Terapia bez trzymanki"
  • Seth Rogen "Studio" - ZWYCIĘZCA

Najlepszy aktor – serial dramatyczny 

  • Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
  • Adam Scott "Rozdzielenie"
  • Sterling K. Brown "Paradise"
  • Gary Oldman "Kulawe konie"
  • Pedro Pascal "The Last of Us"
"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu
Źródło: MAX

Najlepszy aktor – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny 

  • Colin Farrell "Pingwin"
  • Stephen Graham "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
  • Jake Gyllenhaal "Uznany za niewinnego"
  • Cooper Koch "Potwory"
  • Bryan Tyree Henry "Złodziej dragów"

Najlepsza aktorka – serial komediowy 

  • Uzo Aduba "Rezydencja"
  • Kristen Bell "Nikt tego nie chce"
  • Quinta Brunson "Misja: Podstawówka"
  • Ayo Edebiri "The Bear"
  • Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepsza aktorka – serial dramatyczny  

  • Kathy Bates "Matlock"
  • Britt Lower "Rozdzielenie" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Bella Ramsey "The Last of Us"
  • Keri Russell "Dyplomatka"
  • Sharon Horgan "Siostry na zabój"

Najlepsza aktorka – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny  

  • Cate Blanchett "Sprostowanie"
  • Cristin Milioti "Pingiwn" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Michelle Williams "Kwestie seksu i śmierci"
  • Meghann Fahy "Syreny"
  • Rashida Jones "Black Mirror"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

  • Ike Barinholtz "Studio"
  • Colamn Domingo "Cztery pory roku"
  • Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"
  • Ebon Moss-Bachrach "The Bear"
  • Bowen Yang "Saturday Night Live"
  • Jeff Hiller "Ktoś, gdzieś" - ZWYCIĘZCA
  • Michael Urie "Terapia bez trzymanki"
Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy)
Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy)
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

  • Walton Goggins "Biały Lotos"
  • Jason Isaacs "Biały Lotos"
  • Sam Rockwell "Biały Lotos"
  • Zach Cherry "Rozdzielenie"
  • John Turturro "Rozdzielenie"
  • James Marsden "Paradise"
  • Tramell Tillman "Rozdzielenie" - ZWYCIĘZCA
"Biały Lotos" - zapowiedź sezonu 3.
Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny  

  • Owen Cooper "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
  • Javier Bardem "Potwory"
  • Ashley Walters "Dojrzewanie"
  • Rob Delaney "Kwestia seksu i śmierci"
  • Peter Sarsgaard "Uznany za niewinnego"
  • Bill Camp "Uznany za niewinnego"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

  • Liza Colón-Zayas "The Bear"
  • Hannah Einbinder "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Kathryn Hahn "Studio"
  • Janelle James "Misja: Podstawówka"
  • Catherine O'Hara "Studio"
  • Sheryl Lee Ralph "Misja: Podstawówka"
  • Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

  • Patricia Arquette "Rozdzielenie"
  • Carrie Coon "Biały Lotos"
  • Katherine LaNasa "The Pitt" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Parker Posey "Biały Lotos"
  • Natasha Rothwell "Biały Lotos"
  • Aimee Lou Wood "Biały Lotos"
  • Julianne Nicholson "Paradise"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

  • Erin Doherty "Dojrzewanie" - ZWYCIĘŻCZYNI
  • Deirdre O'Connell "Pingwin"
  • Christine Tremarco "Dojrzewanie"
  • Chloe Sevigny "Potwory"
  • Jenny Slate "Kwestia seksu i śmierci"
  • Ruth Negga "Uznany za niewinnego"

Najlepszy serial - komedia  

  • "Misja: Podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Nikt tego nie chce"
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Terapia bez trzymanki"
  • "Studio" - ZWYCIĘZCA
  • "Co robimy w ukryciu"

Najlepszy serial dramatyczny 

  • "Andor"
  • "Dyplomatka"
  • "The Last of Us"
  • "The Pitt" - ZWYCIĘZCA
  • "Rozdzielenie"
  • "Kulawe konie"
  • "Biały Lotos"
  • "Paradise"
Wciągające, precyzyjnie skrojone widowisko. Wraca "The Last of Us"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wciągające, precyzyjnie skrojone widowisko. Wraca "The Last of Us"

"WYBÓR WRONY"

Najlepszy miniserial, antologia serialowa  

  • "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA
  • "Black Mirror"
  • "Kwestia seksu i śmierci"
  • "Potwory"
  • "Pingwin"

Najlepsze talk show 

  • "The Daily Show"
  • "Jimmy Kimmel Live!"
  • "The Late Show with Stephen Colbert" - ZWYCIĘZCA

Najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo

  • "The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar"
  • "Beyoncé Bowl"
  • "The Oscars"
  • "SNL50: The Anniversary Special" - ZWYCIĘZCA
  • "SNL50: The Homecoming Concert"

Najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem 

  • "Last Week Tonight with John Oliver" - ZWYCIĘZCA
  • "Saturday Night Live"

Najlepsze reality/talent show 

  • "RuPaul's Drag Race"
  • "Survivor"
  • "The Amazing Race"
  • "The Traitors" - ZWYCIĘZCA
  • "Top Chef"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha. "O cholera!"

Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha. "O cholera!"

"Starałam się oddzielić grubą kreską Charli XCX i Bethany"

"Starałam się oddzielić grubą kreską Charli XCX i Bethany"

Tomasz-Marcin Wrona

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER

Udostępnij:
TAGI:
HollywoodTelewizjaSerial
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Czytaj także:
Niedźwiedź brunatny
Wójt wystąpił o odstrzał pięciu niedźwiedzi. Znamy decyzję
Rzeszów
imageTitle
Niecodzienna sytuacja w maratonie. Mistrza świata wyłonił fotofinisz
EUROSPORT
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą
BIZNES
Burze, deszcz
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tad Taube
Tad Taube nie żyje. Utworzył i fundował Muzeum POLIN
Świat
imageTitle
Fajdek pokazał moc. Lepszy tylko mistrz olimpijski
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
WARSZAWA
Bukareszt
"Incydent prowadzący do eskalacji i wzrostu zagrożenia". Wezwali ambasadora Rosji
Świat
Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"
Polska
W Warszawie zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"
Polska
imageTitle
Skandal na Vuelta a Espana. Gorzki komentarz Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Tylko w zeszłym roku słoweńska policja zatrzymała około 3 tysięcy migrantów próbujących przejechać do Europy Zachodniej
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów
Sebastian Klauziński
Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak
Świat
Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa i "mało brakowało, a by go odwróciło". Lotnisko znów działa
Kraków
Polskie myśliwce
Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Lewandowski zaczął strzelanie w lidze. Duży wyczyn polskiego snajpera
EUROSPORT
imageTitle
Polski zapaśnik z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Pogaczar podarował zwycięstwo w Montrealu. Popis ekipy UAE
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie świata wygrali EuroBasket. Rewelacja turnieju pokonana
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Nocna prohibicja w stolicy? Są dwie propozycje
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Co usłyszał Mentzen? Generałowie byli "bardzo dosadni"
Polska
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
METEO
Wang Yi
Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
Polska
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Świat
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Jacek Dobrzyński
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
Polska
imageTitle
Dobry był tylko początek. Baranowski już poza English Open
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica