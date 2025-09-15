"Dojrzewanie", "Studio" i "The Pitt" najlepszymi serialami

"Pingwin". Oficjalny zwiastun serialu Źródło: Max

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W Los Angeles odbyła się ceremonia 77. nagród Emmy.

Wielkimi zwycięzcami okazały się być seriale "Dojrzewanie", "Studio" oraz "The Pitt".

Emmy otrzymał również program Stephena Colberta.

Za nami ceremonia 77. nagród Primetime Emmy - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji - które zwyczajowo określa się "telewizyjnymi Oscarami". To dlatego, że przyznaje je telewizyjny odpowiednik Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Galę w tym roku prowadził amerykański komik i aktor Nate Bargatze, który zaliczył bardzo dobry debiut w tej roli. Bargatze - wspólnie z producentami, jak można się domyślać, poinformował, że przekaże pieniądze na rzecz organizacji pozarządowej Boys & Girls Clubs of America, która organizuje zajęcia pozalekcyjne w Stanach Zjednoczonych. Komik zaznaczył, że to od nagrodzonych zależeć będzie ostateczna kwota jego dotacji: każda osoba nagrodzona miała 45 sekund na podziękowanie za wygraną. Od wyjściowej kwoty 100 tysięcy dolarów Bargatze każdorazowo odejmował tysiąc dolarów za każdą sekundę przekroczonego czasu na podziękowania. Jeśli ktoś zakończył podziękowania przed upłynięciem 45 sekund, za każdą sekundę dokładał tysiąc dolarów.

Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę do tego stopnia, że niektórzy z nagrodzonych wygłaszali swoje podziękowania w bardzo szybkim tempie bądź celowo je skracali. Chociaż po wszystkich przemowach licznik wskazywał kwotę ujemną, to ostatecznie do Boys & Girls Clubs of America trafi 350 tysięcy dolarów.

Bezkonkurencyjne "Studio"

Pierwszy sezon serialowego hitu "Studio" zdobył łącznie 23 nominacje - największą liczbę nominacji dla pierwszego sezonu serialu komediowego w historii nagród, ustanawiając nowy rekord. Jednocześnie jest to największa liczba nominacji dla serialu komediowego w jednym roku. "Studio" nagrodzone zostało w kategorii najlepszy serial komediowy.

Jego twórca - Seth Rogen - po Emmy sięgał jeszcze w trzech kategoriach: najlepszy aktor, najlepsza reżyseria (wspólnie z Evanem Goldbergiem) oraz najlepszy scenariusz (wspólnie z: Evanem Goldbergiem, Peter Huyckiem, Alexem Gregorym i Fridą Perez).

Docenione zostały również gwiazdy serialu "Hacks": Jean Smart (najlepsza aktorka) oraz Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa). Najlepszym aktorem drugoplanowym (serial komediowy) został Jeff Hiller za rolę w "Ktoś, gdzieś".

Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Wielka noc "Dojrzewania"

W kategoriach, w których na nagrodę mogły liczyć miniseriale, antologie bądź filmy telewizyjne, wielkim zwycięzcą okazał się być miniserial "Dojrzewanie" - najlepszy miniserial, antologia serialowa. Ponadto po nagrody sięgnęli: Philip Barantini (najlepsza reżyseria), Jack Thorne i Stephen Graham (najlepszy scenariusz), Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa) i Stephen Graham (najlepszy aktor).

Gwiazdor "Dojrzewania" Owen Cooper doceniony został w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny. Jeszcze przed niedzielną galą 15-latek zapisał się w historii jako najmłodszy nominowany w tej kategorii. Dzięki zwycięstwu, Cooper stał się najmłodszym aktorem kiedykolwiek nagrodzonym w męskich kategoriach.

Nagrodę Emmy w kategorii najlepsza aktorka (miniserial, antologia, film telewizyjny) otrzymała Cristin Milioti za rolę w serialu "Pingwin".

Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Niespodzianka na finał

W tym roku najwięcej - 27 nominacji - otrzymał serial "Rozdzielenie" i to on wskazywany był jako faworyt w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Swoją pozycję umocnił po tym, jak nagrody zdobyli: Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy) i Britt Lower (najlepsza aktorka).

Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Dużym jednak zaskoczeniem okazało się być zwycięstwo Katherine LaNasy (najlepsza aktorka drugoplanowa). Jeszcze większą niespodzianką było zwycięstwo "The Pitt" w dwóch ostatnich kategoriach wieczoru: najlepszy aktor (Noah Wyle) oraz najlepszy serial dramatyczny.

Nagrody Emmy 2025 "Dojrzewanie" (najlepszy miniserial, antologia serialowa) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN epa12378662 Źródło: EPA Cristin Milioti (najlepsza aktorka - miniserial, antologia serialowa) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN "The Traitors" (najlepsze reality/talent show) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Last Week Tonight with John Oliver (najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem oraz najlepszy scenariusz) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN "Saturday Night Live 50th Anniversary Special" (najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN "The Late Show with Stephen Colbert" (najlepszy talk show) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Erin Doherty (najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia serialowa) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Dan Gilroy (najlepszy scenariusz - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Adam Randall (najlepsza reżyseria - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Philip Barantini (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Britt Lower (najlepsza aktorka - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Tramell Tillman (najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Hannah Einbinder (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Jean Smart (najlepsza aktorka - serial komediowy) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Katherine LaNasa (najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Owen Cooper (najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Emmy 2025. Lista nominowanych i nagrodzonych

Najlepsza reżyseria – serial komediowy

Ayo Edebiri "The Bear" - odcinek: "Napkins"

Lucia Aniello "Hacks" - odcinek "A Slippery Slope"

James Burrows "Rodzina z wyboru" - odcinek "Here's to You, Mrs. Schneiderman"

Seth Rogen, Evan Goldberg "Studio" - odcinek: "The Oner" - ZWYCIĘZCY

Nathan Fielder - "Próba generalna" - odcinek: "Pilot's Code"

Najlepsza reżyseria – serial dramatyczny

Janus Metz "Andor" - odcinek: "Who Are You?"

Amanda Marsalis "The Pitt" - odcinek: "6:00 P.M."

John Wells "The Pitt" - odcinek "7:00 A.M."

Jessica Lee Gagné - "Rozdzielenie" - odcinek: "Chikhai Bardo"

Ben Stiller "Rozdzielenie" - odcinek: "Cold Harbor"

Adam Randall "Kulawe konie" - odcinek: "Hello Goodbye" - ZWYCIĘZCA

Mike White "Biały Lotos" - odcinek: "Amor Fati"

Najlepsza reżyseria – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Philip Barantini "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA

Shannon Murphy "Kwestia seksu i śmierci" - odcinek "It's Not That Serious"

Helen Shaver "Pingwin" - odcinek: "Cent'Anni"

Jennifer Getzinger "Pingwin" - odcinek: "A Great or Little Thing"

Nicole Kassell "Syreny" - odcinek: "Exile"

Lesli Linka Glatter "Dzień zero"

Najlepszy aktor – serial komediowy

Jeremy Allen White "The Bear"

Martin Short "Zbrodnie po sąsiedzku"

Adam Brody "Nikt tego nie chce"

Jason Segel "Terapia bez trzymanki"

Seth Rogen "Studio" - ZWYCIĘZCA

Najlepszy aktor – serial dramatyczny

Noah Wyle "The Pitt" - ZWYCIĘZCA

Adam Scott "Rozdzielenie"

Sterling K. Brown "Paradise"

Gary Oldman "Kulawe konie"

Pedro Pascal "The Last of Us"

"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu Źródło: MAX

Najlepszy aktor – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Colin Farrell "Pingwin"

Stephen Graham "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA

Jake Gyllenhaal "Uznany za niewinnego"

Cooper Koch "Potwory"

Bryan Tyree Henry "Złodziej dragów"

Najlepsza aktorka – serial komediowy

Uzo Aduba "Rezydencja"

Kristen Bell "Nikt tego nie chce"

Quinta Brunson "Misja: Podstawówka"

Ayo Edebiri "The Bear"

Jean Smart "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepsza aktorka – serial dramatyczny

Kathy Bates "Matlock"

Britt Lower "Rozdzielenie" - ZWYCIĘŻCZYNI

Bella Ramsey "The Last of Us"

Keri Russell "Dyplomatka"

Sharon Horgan "Siostry na zabój"

Najlepsza aktorka – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Cate Blanchett "Sprostowanie"

Cristin Milioti "Pingiwn" - ZWYCIĘŻCZYNI

Michelle Williams "Kwestie seksu i śmierci"

Meghann Fahy "Syreny"

Rashida Jones "Black Mirror"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

Ike Barinholtz "Studio"

Colamn Domingo "Cztery pory roku"

Harrison Ford "Terapia bez trzymanki"

Ebon Moss-Bachrach "The Bear"

Bowen Yang "Saturday Night Live"

Jeff Hiller "Ktoś, gdzieś" - ZWYCIĘZCA

Michael Urie "Terapia bez trzymanki"

Jeff Hiller (najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy) Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

Walton Goggins "Biały Lotos"

Jason Isaacs "Biały Lotos"

Sam Rockwell "Biały Lotos"

Zach Cherry "Rozdzielenie"

John Turturro "Rozdzielenie"

James Marsden "Paradise"

Tramell Tillman "Rozdzielenie" - ZWYCIĘZCA

"Biały Lotos" - zapowiedź sezonu 3. Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Najlepszy aktor drugoplanowy - miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Owen Cooper "Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA

Javier Bardem "Potwory"

Ashley Walters "Dojrzewanie"

Rob Delaney "Kwestia seksu i śmierci"

Peter Sarsgaard "Uznany za niewinnego"

Bill Camp "Uznany za niewinnego"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

Liza Colón-Zayas "The Bear"

Hannah Einbinder "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Kathryn Hahn "Studio"

Janelle James "Misja: Podstawówka"

Catherine O'Hara "Studio"

Sheryl Lee Ralph "Misja: Podstawówka"

Jessica Williams "Terapia bez trzymanki"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

Patricia Arquette "Rozdzielenie"

Carrie Coon "Biały Lotos"

Katherine LaNasa "The Pitt" - ZWYCIĘŻCZYNI

Parker Posey "Biały Lotos"

Natasha Rothwell "Biały Lotos"

Aimee Lou Wood "Biały Lotos"

Julianne Nicholson "Paradise"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

Erin Doherty "Dojrzewanie" - ZWYCIĘŻCZYNI

Deirdre O'Connell "Pingwin"

Christine Tremarco "Dojrzewanie"

Chloe Sevigny "Potwory"

Jenny Slate "Kwestia seksu i śmierci"

Ruth Negga "Uznany za niewinnego"

Najlepszy serial - komedia

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Nikt tego nie chce"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Terapia bez trzymanki"

"Studio" - ZWYCIĘZCA

"Co robimy w ukryciu"

Najlepszy serial dramatyczny

"Andor"

"Dyplomatka"

"The Last of Us"

"The Pitt" - ZWYCIĘZCA

"Rozdzielenie"

"Kulawe konie"

"Biały Lotos"

"Paradise"

Najlepszy miniserial, antologia serialowa

"Dojrzewanie" - ZWYCIĘZCA

"Black Mirror"

"Kwestia seksu i śmierci"

"Potwory"

"Pingwin"

Najlepsze talk show

"The Daily Show"

"Jimmy Kimmel Live!"

"The Late Show with Stephen Colbert" - ZWYCIĘZCA

Najlepszy specjalny program rozrywkowy na żywo

"The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar"

"Beyoncé Bowl"

"The Oscars"

"SNL50: The Anniversary Special" - ZWYCIĘZCA

"SNL50: The Homecoming Concert"

Najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem

"Last Week Tonight with John Oliver" - ZWYCIĘZCA

"Saturday Night Live"

Najlepsze reality/talent show

"RuPaul's Drag Race"

"Survivor"

"The Amazing Race"

"The Traitors" - ZWYCIĘZCA

"Top Chef"