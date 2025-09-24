Emma Watson od lat nie gra w filmach. Wyznała dlaczego

Emma Watson została ukarana zakazem prowadzenia pojazdów na sześć miesięcy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Emma Watson, niezapomniana Hermiona Granger w adaptacjach powieści J.K. Rowling o Harrym Potterze, od kilku lat nie wystąpiła w dużej produkcji filmowej. Jej ostatnia postać to Meg March w "Małych kobietkach" - film miał premierę w 2019 roku. Od tego czasu Watson trzyma się na uboczu.

O wejściu w rolę nie tylko w filmie

W rozmowie z "Hollywood Authentic" aktorka zdradziła, że "pracuje nad czymś, czego nigdy wcześniej nie robiła", choć nie podała szczegółów. Zapytana, czy czuje się zdrowa i szczęśliwa, zaznaczyła, że "to jedyne pytanie, które tak naprawdę ma znaczenie".

- Nigdy w życiu nie byłam chyba tak szczęśliwa i zdrowa - stwierdziła, dodając, że bycie aktorką wiąże się z "rozbijaniem się na wiele osobowości i chodzi nie tylko o odegranie roli filmowej, ale też o dbanie o publiczny wizerunek danej postaci. Wspomina to jako "ciężar", bo wymaga "dokarmiania, upiększania, gloryfikowania". Aktorka podkreśliła, że to "wyczerpujące, a "pozbycie się tych wielu tożsamości dało jej przestrzeń, by być lepszą siostrą, córką, przyjaciółką, wnuczką, a potem artystką".

Na pytanie, czy tęskni za aktorstwem, odpowiedziała, że odegranej roli towarzyszy zawsze promocja produkcji, co jest dla niej męczące, a bywa "elementem ważniejszym niż sama praca". - Po prostu odkryłam, że robiłam bardzo mało rzeczy, które naprawdę sprawiały mi przyjemność - podkreśliła Watson.

Bardzo brakuje jej natomiast "chwil, gdy kamera zaczyna kręcić, i można całkowicie zapomnieć o wszystkim innym na świecie poza tym jednym momentem". To intensywna forma medytacji. Nie możesz być wtedy nigdzie indziej - dodała.

Emma Watson Źródło: Marco Piovanotto/PAP

Naprzeciw aktorstwu

Gwiazda przyznała w wywiadzie, nie wchodząc w szczegóły, że "jej życie w pewnym sensie sięgnęło dna", co skłoniło ją do odbudowania "solidnych fundamentów". Watson jest przekonana, że "jeśli tego nie ma, pojawia się rodzaj manii; rodzaj paniki, kiedy przechodzi się od jednego projektu do drugiego, przerażenie pustką między nimi". Dodała, że "odchodzenie od rzeczy jest o wiele trudniejsze niż dążenie do nich".

Emma Watson obecnie studiuje na Uniwersytecie Oksfordzkim, jej celem jest doktorat z kreatywnego pisania. W wywiadzie dla "Financial Times" w 2023 roku wyznała, że ​​"nie była zbyt szczęśliwa” w zawodzie aktorskim i "czuła się trochę uwięziona".

OGLĄDAJ: "Trzeba wychodzić z roli dla higieny. Żeby pożyć"