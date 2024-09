Elton John częściowo utracił wzrok w wyniku "poważnej infekcji"

W następstwie "poważnej infekcji" Elton John "częściowo utracił wzrok" w jednym oku. Muzyk pisze o bardzo powolnym powrocie do zdrowia, wyraził jednak wdzięczność za opiekę, jaką do tej pory otrzymał. Wyrazy wsparcia przekazali mu zarówno fani, jak i liczni znajomi.

W konsekwencji przebytej latem "poważnej infekcji" Elton John "częściowo utracił wzrok" w jednym oku. O fakcie tym artysta poinformował w treści zamieszczonego we wtorek w mediach społecznościowych wpisu. Rozwijając wątek 77-letni muzyk przyznał, że choć wraca już do zdrowia, "proces ten jest bardzo powolny". "Potrzeba czasu zanim powróci wzrok w uszkodzonym oku" - dodał muzyk.

W dalszej części postu Elton John zaznaczył, że - mimo powolnego tempa rekonwalescencji - jest "zadowolony z postępów w powrocie do zdrowia, jakie poczynił do tej pory". Gwiazdor podziękował swojemu "wyśmienitemu" zespołowi lekarzy i pielęgniarek za ich dotychczasową opiekę. Wyraził też wdzięczność dla rodziny, która zajmowała się nim przez kilka ostatnich tygodni. "Lato spędziłem spokojnie, dochodząc do siebie w domu" - dodał.

Elton John ma problemy ze wzrokiem. Wsparcie od fanów i przyjaciół

77-letni obecnie Elton John rozpoczął swoja karierę muzyczną w wieku 15 lat, grając w weekendy na pianinie w pubie. Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu oraz Tony Awards. Jego najpopularniejsze przeboje to m.in. "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" czy "Rocket Man". W 2018 roku artysta rozpoczął swoją pożegnalną trasę koncertową. Ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19 finalnie zakończył ją w ubiegłym roku.