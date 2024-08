Od premiery platformy streamingowej Max w Polsce minęły już dwa miesiące. Wraz z wejściem serwisu na rynek jego widzowie zyskali dostęp do aż 27 tysięcy godzin treści na żądanie i 29 kanałów na żywo. Mogą odtąd śledzić tam też liczne transmisje sportowe. Co oglądali najchętniej?

Max jest w Polsce już od ponad dwóch miesięcy. Oficjalnie wszedł on na lokalny rynek 11 czerwca. - Max ma być streamingową rewolucją. Połączy w sobie wielkie produkcje Warner Bros., seriale HBO, rozrywkę TVN i dokumenty Discovery z kanałami na żywo - zapowiadała podczas oficjalnej premiery serwisu Monika Krajewska, dziennikarka "Faktów" TVN. - Max ma jedno hasło: "tu jest co oglądać". To nie jest tylko obietnica, to jest stan faktyczny - mówiła Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa Max w Polsce, wskazując na dostępne w ramach Max tysiące godzin treści na żądanie, dziesiątki kanałów na żywo i liczne transmisje sportowe.