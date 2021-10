"Dune: Part Two". Wytwórnia potwierdza powstanie kolejnego filmu Denisa Villeneuve'a

"Dune: Part Two" jest na etapie przygotowań - potwierdziła oficjalnie wytwórnia Warner Bros. Po światowym sukcesie "Diuny" Denisa Villeneuve'a, kanadyjski filmowiec otrzymał zielone światło na prace nad drugą częścią pierwszego tomu książki Franka Herberta.

"Diuna", która światową premierę miała podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji we wrześniu tego roku, do północnoamerykańskich kin trafiła w ubiegłym tygodniu i zarobiła ponad 41 milionów dolarów w pierwszy weekend dystrybucji. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich lat, dotychczas zarobił 223 miliony dolarów - podaje Reuters.

"Dune: Part Two" - co wiemy

We wtorek Warner Bros ogłosiła oficjalnie, że "Dune: Part Two" do kin trafi w październiku 2023 roku. Taka data premiery może sugerować, że twórcy filmu będą chcieli premierowo pokazywać film w jesiennym sezonie festiwali filmowych (m.in. MFF w Wenecji, MFF w Toronto, MFF w San Sebastian). Poza oficjalnym potwierdzeniem prac nad kontynuacją "Diuny" wytwórnia nie podała żadnych szczegółów, w tym obsady.