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"Nigdy nie znałam nikogo takiego jak ona". Gwiazdy wspominają Dolly Parton

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Gwiazda Dolly Parton w Hollywood
Dolly Parton na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES
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Dolly Parton pozostawiła po sobie bogaty dorobek muzyczny, przez dekady ciesząc się wizerunkiem powszechnie cenionej, ale też powszechnie lubianej piosenkarki. Odeszła we wtorek, w wieku 80 lat. Jak wspominają ją inni artyści?

Dolly Parton była utalentowaną, charyzmatyczną artystką, która przygodę ze sceną zaczęła już jako trzynastolatka. Przez dekady zgromadziła na swoim muzycznym koncie prawie 50 nagranych albumów, miliony sprzedanych płyt, była piosenkarką najdłużej obecną na listach przebojów muzyki country.

Ale w świadomości Amerykanów była zdecydowanie kimś więcej, niż tylko gwiazdą estrady. Prócz śpiewania angażowała się w działalność filantropijną. Tworzyła miejsca pracy - np. w założonym w rodzinnych okolicach parku rozrywki. Wspierała też wczesną edukację dzieci - inicjując program, który zapewnia darmowe książki od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole i dociera do najmłodszych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii. Jak wspomina amerykański "Vogue", jej ojciec nie umiał czytać i to jemu zadedykowała tę inicjatywę.

Gwiazda Dolly Parton w Hollywood
Gwiazda Dolly Parton w Hollywood
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Słynęła z wielkiego serca, ale też z dowcipu i dystansu do siebie. Błyskotliwe historie i anegdoty sprawiały, że zyskiwała kolejne rzesze fanów. Jak ta, że kiedyś wzięła udział w konkursie na sobowtóra Dolly Parton - i przegrała go z drag queen - przypomina magazyn. Pokolenia Amerykanek postrzegały ją jako wzór i ikonę mody.

Gdy bliscy artystki przekazali 25 sierpnia informację o jej śmierci, wiadomość wywołała szok w świecie show-biznesu., amerykańskiej polityki, wreszcie wśród zwykłych Amerykanów. Nic więc dziwnego, że prezydent Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że odejście artystki to strata dla milionów ludzi.

Świat oddaje hołd Dolly Parton

Dolly Parton żegnają liczni koledzy z branży. Wyjątkową artystkę opisują jako "anioła", "światło", "ikonę".

Elton John napisał na Instagramie, że jest "zszokowany i zdruzgotany wiadomością o jej śmierci", dodając przy tym, że była "gigantyczną artystką, o najczulszym sercu". "Dolly była czystym światłem zesłanym z nieba" - stwierdziła we wpisie piosenkarka Shania Twain. "Spoczywaj w pokoju, piękny aniele" - pożegnała artystkę.

Eminem pokazał list, który wiele lat temu otrzymał od Dolly Parton. "Chociaż niewiele wiem o rapie, wiem, że jesteś w tym najlepszy" - pisała. Dodała, że "zawsze czuła z nim jakąś niewyjaśnioną więź" i kibicowała w dalszej karierze. Muzyk we wpisie dołączonym do opublikowanego listu przyznał, że czuje smutek, gdyż nigdy nie udało im się spotkać, ale "otrzymanie tej wiadomości od Dolly naprawdę zrobiło na nim wrażenie" i odcisnęło piętno na jego życiu. Dodał, że "była ikoną nawet dla dzieciaka, który słuchał głównie rapu".

"Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierealny, niewłaściwy. Ale dzięki jej nieskończenie hojnej postawie i niezliczonym ludziom, których życie zmieniła na lepsze, jej dziedzictwo będzie wieczne. (…) Miała najczulsze serce, gdy chodziło o problemy innych, ale też stalowy kręgosłup, by bronić własnej wartości jako artystki" - mówiła o zmarłej Taylor Swift, cytowana przez agencję AP.

"Odważna i błyskotliwa. Utalentowana i wytrwała. Dałaś mi tyle lekcji, jak być wyjątkową osobą. Jestem wdzięczna za twoją sztukę, twoje serce, twoją hojność, twoje poczucie humoru, twoją przedsiębiorczość" - napisała Beyoncé.

Ujawniono przyczynę śmierci Dolly Parton
Dowiedz się więcej:

Ujawniono przyczynę śmierci Dolly Parton

"Była wieloma osobami"

Długi wpis poświęciła jej aktorka i przyjaciółka - Jane Fonda. "Wiem, że miliony pogrążone są w żałobie i muszę to powiedzieć - Dolly, bardziej niż ktokolwiek inny, kogo znałam, zawsze będzie z nami. Była tak obecna wśród nas, tak silna, tak hojna i radosna, że ​​na zawsze związała się z naszym życiem i naszymi sercami" - napisała. "Bądźmy wdzięczni za wszystko, co nam zostawiła, by ukoić nasz smutek. Nigdy nie znałam nikogo takiego jak ona. Była jednocześnie niegrzeczną, figlarną dziewczyną z południa, z Tennessee; ale też wrażliwą, głęboko myślącą osobą, która potrafiła przejrzeć ludzi na wylot, aż do ich prawdziwego 'ja'. Była wieloma osobami… autorką tekstów, piosenkarką, grającą na wielu instrumentach, pisarką, dowcipnisią, wizjonerką, lojalną przyjaciółką, która nigdy nie poszła spać, zanim nie rozbawiła przyjaciół tak bardzo, że musieli uważać, żeby nie popuścić ze śmiechu".

Piosenkarka Sabrina Carpenter pożegnała Dolly Parton w osobistym wspomnieniu na Instagramie. "Jedyne, co mogłam powiedzieć po naszym spotkaniu, to że 'ona naprawdę jest aniołem chodzącym po ziemi'". Parton wystąpiła w wersji deluxe przeboju Carpenter "Please Please Please". Do wspólnego zdjęcia dołączyła też opis: "Twoje światło będzie czymś, czego świat będzie szukał na zawsze".

"Dolly Parton potrafiła sprawić, że każdy czuł się wyjątkowy, zauważony i mile widziany, jak stary przyjaciel" - wspomina inna piosenkarka Kelly Clarkson. "Dolly nauczyła nas, że można być kimkolwiek, robić cokolwiek i robić to z życzliwością" - napisał na Instagramie aktor Colman Domingo. "Co za światło. Wszyscy jesteśmy wdzięczni, że żyliśmy w czasach Dolly Parton. Zawsze będziemy ją kochać" - dodał. "Dolly Parton była aniołem. Została tu zesłana, aby przynieść nam wszystkim radość, dobroć i światło. Jej praca dobiegła końca i odeszła do domu. Zawsze będziemy Cię kochać" - napisała Sharon Osbourne.

"Była prawdopodobnie jedyną osobą na Ziemi, którą wszyscy kochali i z którą wszyscy się zgadzali" - wspomina popularna wokalistka country Carrie Underwood. "Była jedyna w swoim rodzaju i nikt nigdy się do niej nie zbliży. To normalne, że smucisz się, że świat stracił legendę. Ale niebo zyskało anioła" - napisała na Instagramie.

"Była tak pełna życia i energii, że trudno jest pogodzić się z wiadomością o jej śmierci" - cytuje słowa Paula McCartneya stacja BBC. "Jej twórczość, śpiew i działalność filantropijna nie miały sobie równych w świecie muzyki country i trudno sobie wyobrazić życie w świecie bez Dolly" - napisał członek The Beatles. Osobiste wspomnienie poświęcił jej również wokalista The Rolling Stones Mick Jagger. "Dolly była cudowną autorką tekstów i piosenkarką. Zjednoczyła tak wiele osób, będzie nam jej bardzo brakować" - napisał muzyk.

Zdjęcie młodej Dolly Parton zamieścił na swoim instagramowym profilu Jack White (The White Stripes), podpisując fotografię "natychmiastowa świętość". W kolejnym wpisie pokazał fragment środowego koncertu w londyńskim Eventim Apollo, z wykonaniem wielkiego przeboju zmarłej artystki "Jolene".

Redagował AM

Źródło: Deadline, BBC, Vogue
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Tagi:
Muzykazmarł..., nekrologiUSA
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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