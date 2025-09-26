Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni

"Superman" reż. James Gunn - zwiastun Źródło: Warner Bros. Pictures

Co obejrzeć wieczorem? Na liście propozycji od HBO Max są filmy, które trzymają w napięciu, ale też komedie, które pozwolą się zrelaksować, pośmiać i wzruszyć.

"Superman", reżyseria James Gunn

Prawda, sprawiedliwość i odrobina punk rocka. Wyczekiwany hit kinowy jest już dostępny na platformie HBO Max. To niezwykła mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman, którego przedstawia nam James Gunn kieruje się przede wszystkim współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości. - W świecie, w którym jest tyle zła i podłości, Superman może wydawać się zbyt staroświecki, zbyt uczciwy, zbyt uprzejmy, ale na tym właśnie polega nasza prowokacja - stwierdził reżyser podczas oficjalnej premiery filmu. Do tej pory produkcję zobaczyło w kinach ponad 370 tys. polskich widzów. Obecnie tytuł z 353 milionami zysku na liczniku zajmuje trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych obrazów tego roku w USA. Film do obejrzenia TUTAJ.

"Superman" Źródło: Warner Bros

"Bezsenność", reżyseria Christopher Nolan

Trzecia propozycja to kryminał w reżyserii jednego z najbardziej cenionych obecnie twórców. Christopher Nolan, który stoi za "Mrocznym Rycerzem", "Memento" czy filmem "Interstellar", potrafi opowiadać historie tak, że na zawsze zapadają w pamięć. "Bezsenność" z 2002 roku, w której występują Al Pacino, Robin Williams i Hilary Swank to produkcja mroczna, pełna intryg i trzymająca w napięciu. Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.

Na portalu X można odnaleźć wiele tegorocznych postów, w których użytkownicy wspominają pamiętną rolę Pacino. Film można obejrzeć TUTAJ.

"Jackie Brown", reżyseria Quentin Tarantino

Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią - tak zaczyna się film, który zdaniem wielu kinomanów "zestarzał się jak dobre wino". W produkcji z 1997 roku zagrali Pam Grier, Samuel L. Jackson (który przyznał, że to jego ulubiony film Tarantino), Robert De Niro, czy Michael Keaton. Podobnie jak wiele kultowych filmów, tak i ten jest ekranizacją książki. "Rum Punch" to postmodernistyczna powieść z początku lat 90., na której oparto scenariusz. "Jackie Brown" zabiera nas w podróż do przestępczego świata, w którym liczy się adrenalina i władza. Film do obejrzenia TUTAJ.

Quentin Tarantino udziela wskazówek aktorom, film: "Jackie Brown" Źródło: materiały prasowe HBO Max

"Po prostu miłość", reżyseria Joel Hopkins

Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość. Harvey Shine (Dustin Hoffman) przybywa do Londynu na ślub córki i spóźnia się na samolot powrotny do Nowego Jorku, a tym samym traci pracę. Topiąc swoje smutki w pubie na lotnisku, spotyka Kate (Emma Thompson), brytyjską pracownicę rządową, która nie może wyrwać się z niekończącego się wiru pracy, telefonów od matki i randek w ciemno. W tej słodko-gorzkiej komedii romantycznej obserwujemy, jak między dwojgiem dojrzałych ludzi tworzy się wyjątkowa więź. Pełen ciepła i wzruszeń film można obejrzeć TUTAJ.

"Po prostu miłość", 2009 Źródło: materiały prasowe HBO Max

"Niewidzialna walka", reżyseria Rainer Sarnet

Jest też coś dla wielbicieli kina europejskiego. Estońska komedia "Niewidzialna walka" to przykład humoru opartego na absurdzie. Zaczyna się jak western, ale ze wschodnio-europejskim twistem. ZSRR, rok 1973. Młody żołnierz Rafael strzeże granicy z Chinami, gdy ta nagle zostaje zaatakowana przez latających wojowników kung-fu słuchających Black Sabbath. Zafascynowany nimi postanawia sam zostać mistrzem kung-fu. Trafia do prawosławnego klasztoru, gdzie mnisi uczą go pokory i walki. Przed nim długa droga pełna akcji i wyjątkowych odkryć. Film można obejrzeć TUTAJ.

"Niewidzialna walka" Źródło: materiały prasowe HBO Max

