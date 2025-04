Bruce Springsteen wyda kolekcję "zaginionych" albumów Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Ponad 80 "zaginionych" utworów znalazło się na siedmiu albumach Bruce'a Springsteena, których premiera zapowiedziana została na koniec czerwca. Kolekcja "Tracks II: The Lost Albums" zawiera nieopublikowany dotąd materiał, stworzony w latach 1983-2018.

Bruce Springsteen zapowiedział publikację kolekcji "Tracks II: The Lost Albums", składającej się z siedmiu niewydanych wcześniej pełnowymiarowych płyt. Nowy materiał artysty zawiera 83 utwory, które powstały w latach 1983-2018. W opublikowanym w czwartek wieczorem komunikacie prasowym poinformowano, że nowa kolekcja ma wzbogacić różne rozdziały kariery Springsteena, "oferując jednocześnie bezcenny wgląd w jego życie i pracę jako artysty".

Bruce Springsteen Źródło: ERIK S. LESSER/EPA/PAP

"The Lost Albums" były w pełni nagrane, do tego stopnia, że niektóre z nich były już zmiksowane, ale niewydane. "Od lat puszczam sobie tę muzykę i często też bliskim przyjaciołom. Cieszę się, że w końcu będziecie mieć okazję ich posłuchać. Mam nadzieję, że przypadną wam do gustu" - stwierdził Springsteen, cytowany w komunikacie.

Siedem krążków z bardzo różnymi brzmieniami

The Boss, jak określany był Springsteen jeszcze w latach 70., jako lider grupy E Street Band, wyjaśnił, że w czasie trwania pandemii postanowił dokończyć prace nad wszystkim, co znajdywało się w jego "skarbcu". Efekt końcowy tych prac, znajdzie się w kolekcji, której premiera zaplanowana została na 27 czerwca. Przedsmakiem tego, nad czym 75-latek pracował, jest singiel "Rain In The River", który pochodzi z krążka "Perfect World".

W kolekcji "Tracks II: The Lost Album" znalazły się także krążki zatytułowane: "LA Garage Sessions '83", "Streets of Philadelphia Sessions", "Faithless", "Somewhere North of Nashville", "Inyo" oraz "Twilight Hours".

W zapowiedzi nowego materiału zapewniono, że można spodziewać się bardzo różnych brzmień: tych najbardziej charakterystycznych dla Springsteena, po syntezatory, inspiracje muzyką country czy brzmienia orkiestrowe.