Kultura i styl Arnold Schwarzenegger na siłowni z bliskim współpracownikiem Trumpa Maciej Wacławik |

Arnold Schwarzenegger, wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dzień seniora w [siłowni - red.] Gold w Venice" - napisał 72-letni Kennedy pod zdjęciem, które zamieścił na Instagramie w czwartek. Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa pozuje do zdjęcia z Arnoldem Schwarzeneggerem - 78-letnim aktorem, byłym kulturystą i byłym republikańskim gubernatorem Kalifornii.

Miny obu panów sugerują, że różne poglądy polityczne nie wpłynęły negatywnie na ich relację. Schwarzenegger przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku oświadczył, że zagłosuje na rywalkę Trumpa, demokratkę Kamalę Harris. Kennedy kilka miesięcy wcześniej udzielił poparcia kandydatowi Republikanów.

Arnold Schwarzenegger i Robert F. Kennedy Jr znają się od lat

Obecny sekretarz zdrowia i gubernator Kalifornii w latach 2003-2011 znają się od dawna. Schwarzenegger przez 35 lat był w związku z kuzynką Kennedy'ego - dziennikarką Marią Shriver. Para rozwiodła się w 2021 roku po kilku latach w separacji.

O znajomości z Kennedym Schwarzenegger mówił w programie "Radio Andy" w ubiegłym roku. - Bardzo lubię Bobby'ego Kennedy'ego. Nie zgadzamy się ze wszystkim w kwestiach politycznych, ale cenię go jako człowieka. To fantastyczny facet - powiedział aktor.