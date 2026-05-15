Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Arnold Schwarzenegger na siłowni z bliskim współpracownikiem Trumpa

|
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger, wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Amerykański sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert F. Kennedy Jr. opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze wspólnego treningu z Arnoldem Schwarzeneggerem. Polityk skomentował je jednym zdaniem.

"Dzień seniora w [siłowni - red.] Gold w Venice" - napisał 72-letni Kennedy pod zdjęciem, które zamieścił na Instagramie w czwartek. Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa pozuje do zdjęcia z Arnoldem Schwarzeneggerem - 78-letnim aktorem, byłym kulturystą i byłym republikańskim gubernatorem Kalifornii.

Miny obu panów sugerują, że różne poglądy polityczne nie wpłynęły negatywnie na ich relację. Schwarzenegger przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku oświadczył, że zagłosuje na rywalkę Trumpa, demokratkę Kamalę Harris. Kennedy kilka miesięcy wcześniej udzielił poparcia kandydatowi Republikanów.

Arnold Schwarzenegger i Robert F. Kennedy Jr znają się od lat

Obecny sekretarz zdrowia i gubernator Kalifornii w latach 2003-2011 znają się od dawna. Schwarzenegger przez 35 lat był w związku z kuzynką Kennedy'ego - dziennikarką Marią Shriver. Para rozwiodła się w 2021 roku po kilku latach w separacji.

O znajomości z Kennedym Schwarzenegger mówił w programie "Radio Andy" w ubiegłym roku. - Bardzo lubię Bobby'ego Kennedy'ego. Nie zgadzamy się ze wszystkim w kwestiach politycznych, ale cenię go jako człowieka. To fantastyczny facet - powiedział aktor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szokujące wyznanie sekretarza zdrowia USA

Szokujące wyznanie sekretarza zdrowia USA

Świat
12 min
Dlaczego nikt nie stanął mu na drodze? "Bardzo często ponoszą konsekwencje"

Dlaczego nikt nie stanął mu na drodze? "Bardzo często ponoszą konsekwencje"

Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Źródło: USA Today, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USARodzina KennedychDonald Trump
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
Polska
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
Polska
Zakupy
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
WARSZAWA
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
Wrocław
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
Polska
burza piorun blyskawica niebo chmury
Mogą pojawić się superkomórki burzowe
METEO
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
METEO
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Mieszkanie płonęło, 17-latek uwięziony na balkonie
WARSZAWA
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
Polska
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
pc
To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica