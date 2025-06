"Tu chodzi o ludzi, nie o politykę". Gwiazdy ze wsparciem dla amerykańskiej młodzieży LGBTQ+

Na stronie amerykańskiej organizacji The Trevor Project, działającej na rzecz młodych osób LGBTQ+, w poniedziałek pojawił się list otwarty podpisany przez ponad setkę przedstawicieli świata rozrywki. Jest to odpowiedź na plany rządu amerykańskiego wstrzymania finansowania programów, zapobiegających zachowaniom samobójczym wśród młodych osób LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych.

"Od początku działania w 2022 roku w ramach tego programu odnotowano blisko 1,3 miliona kryzysowych form kontaktu, na które odpowiedzią było wsparcie ratujące życie oraz pomoc afirmatywna dla młodych osób LGBTQ+ w momentach najbardziej zagrażających ich życiu. Zachowania samobójcze wśród młodzieży LGBTQ+ stanowią kryzys publicznej ochrony zdrowia i tak też należy je traktować. Młodzież LGBTQ+ jest czterokrotnie bardziej narażona na próby samobójcze niż ich rówieśnicy. The Trevor Project szacuje, że ponad 1,8 miliona młodych osób LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych każdego roku poważnie rozważa samobójstwo - i każdego roku co 45 sekund dochodzi do co najmniej jednej próby samobójczej" - zwrócono uwagę w liście.

"Tu chodzi o ludzi, nie o politykę"

Autorzy i autorki listu: nie przestaniemy o was walczyć

"Do każdej młodej osoby LGBTQ+, która to czyta: nie jesteście same. Widzimy was. Cenimy was. Macie prawo czuć się bezpieczne, wspierane i kochane dokładnie takimi, jakimi jesteście. Zasługujecie na dostęp do źródeł ratujących życie, które szanują wasze człowieczeństwo. Być może cierpicie. Być może się boicie. Być może czujecie, że nikt was nie słyszy - ale my was słyszymy. Zamierzamy nadal stawać po waszej stronie i zabierać głos. Nie przestaniemy o was walczyć" - zadeklarowano.