Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Wielka strata dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego". Nie żyje Andrzej Werner

Andrzej Werner
Andrzej Werner
Źródło: Andrzej Rybczyński/PAP
Zmarł Andrzej Werner, krytyk literacki i filmowy, autor wielu książek, opozycjonista internowany w czasie stanu wojennego. Jego prace miały wpływ na polską humanistykę, zarówno w czasach PRL-u, jak i po 1989 roku.

Filmpolski.pl w biogramie krytyka podał, że zmarł on we wtorek, 12 sierpnia. Miał 84 lata. Adam Michnik pożegnał Andrzeja Wernera w tekście zamieszczonym na portalu "Gazety Wyborczej" tego samego dnia. "Odejście Andrzeja Wernera jest wielką stratą dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego" - przekazał redaktor naczelny dziennika.

Andrzej Werner nie żyje

Andrzej Werner ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był profesorem w Instytucie Badań Literackich PAN, w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz wykładowcą Wolnego Uniwersytetu Berlina. Werner był autorem książek, m.in. "Zwyczajna apokalipsa: Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", "Pasja i nuda", "Dekada filmu", "Krew i atrament", "To jest kino". Za tom esejów "Polskie, arcypolskie…" otrzymał Nagrodę "Solidarności" Wydawców w 1987 roku. Publikował m.in. w "Filmie", "Dialogu", "Kinie" i "Kwartalniku Filmowym".

Nie żyje Jadwiga Morawiecka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje Jadwiga Morawiecka

Polska

Andrzej Werner był opozycjonistą w czasach PRL-u, współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i prasy niezależnej. W latach 1978-79 był redaktorem naczelnym czasopisma "Film na Świecie". Publikował w Biuletynie Informacyjnym KSS "KOR", "Głosie", "Krytyce". W latach 80. pełnił funkcję kierownika literackiego Zespołu Filmowego "Rondo", prowadzonego przez Wojciecha Jerzego Hasa. Publikował w prasie drugiego obiegu, m.in. "Kulturze niezależnej". Prowadził wykłady "Ideowe oblicze polskiego kina" w Towarzystwie Kursów Naukowych. Należał do kierownictwa Niezależnej Oficyny Literackiej NOWA. Publikował tam również własne teksty.

13 grudnia 1981 roku został internowany. Do 23 grudnia tego samego roku przebywał w Ośrodku Internowania w Jaworzu.

Po 1989 roku kierował działem krajowym miesięcznika "Kino". Był także dyrektorem artystycznym Lubuskiego Lata Filmowego. Krytyk był wieloletnim przewodniczącym Koła Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiego PEN Clubu. W 2003 roku został konsultantem filmu "Tadeusz Borowski 1922-1951-2003".

Opozycjonista został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz zdobył Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne. Prywatnie był ojcem eseisty i krytyka filmowego Mateusza Wernera.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje Piotr Nowina-Konopka

Polska

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Rybczyński/PAP

Udostępnij:
TAGI:
PolskaLiteraturaSztukaPRLzmarł..., nekrologi
Czytaj także:
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putininem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
imageTitle
Dlaczego Duplantis bije rekord tylko o centymetr?
Najnowsze
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jak "grillowano" ministrę Pełczyńską-Nałęcz. Ujawniamy kulisy posiedzenia rządu
Polska
Dominika Włodarczyk
"Nienawidziłam kolarstwa, po prostu nienawidziłam". Polka przyćmiła gwiazdy
Mariusz Czykier
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA
Kołobrzeg. Driftował po rondzie
Driftował na rondzie, obok radiowozu
Szczecin
Uciekali przed policjantami
Jechali hulajnogami za szybko, ktoś krzyknął: "uciekamy"
Kraków
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji
Trójmiasto
Zatrzymali dwóch mężczyzn
Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii
Lublin
Upał, Polska
To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
METEO
Przelew z telefonu na konto bankowe
Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat
BIZNES
Strażnicy weszli do pociągu
Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy
Lublin
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Hit transferowy w ekstraklasie. Były reprezentant wrócił po czternastu latach
EUROSPORT
imageTitle
Polska bez Sochana, alarmu nie ma. "Niech każdy martwi się o siebie"
EUROSPORT
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w elitarnym gronie. Tylko dwie tenisistki zarobiły więcej
EUROSPORT
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
Polska
Kradł z konta zmarłego
Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego
Opole
Zerwana sieć trakcyjna, zmiany w komunikacji miejskiej
Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia
Wrocław
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 14-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w wodzie przy nabrzeżu
Szczecin
Wołodymyr Zełenski
Zełenski weźmie udział w rozmowie z Trumpem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica