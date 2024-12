Co najchętniej oglądali użytkownicy Max w 2024 roku? W czołówce dwie polskie produkcje

Platforma Max ogłosiła ranking 30 najchętniej oglądanych produkcji w serwisie w 2024 roku w Polsce. Podsumowanie obejmuje okres od stycznia do końca listopada tego roku (do czerwcowej premiery był to serwis HBO Max - red.). Niekwestionowanym liderem rankingu okazał się serial HBO Original "Ród smoka", który za jakiś czas powróci z trzecim sezonem. Kolejne miejsce należy do kinowego hitu "Diuna". Ostatnie miejsce na podium zajęły jednak Igrzyska Olimpijskie Paris 2024. Platforma Max relacjonowała dla swoich widzów każdy moment sportowej rywalizacji najlepszych zawodników z całego świata. ZOBACZ TEŻ: Perełki znalezione na Max. 10 filmów, które naprawdę warto obejrzeć