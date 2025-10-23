Ogromny pożar, zawalił się dach. Spłonął park trampolin

Strażacy otrzymali zgłoszenie w czwartek około godziny 2 w nocy o pożarze hali przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.
W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej w działaniach brało 19 zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować pożar około godziny 5.30. W tej chwili trwa dogaszanie. Strażacy nie mogą jednak jeszcze wejść do środka, działania prowadzone są z zewnątrz.
- Spaleniu uległo 75 procent powierzchni hali o charakterze handlowo-usługowo-magazynowym. Całkowitemu spaleniu uległ między innymi znajdujący się w środku park trampolin jak i część magazynowa - podał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
Jak dodał strażak, zawaleniu uległ również dach.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. To wyjaśni policyjne śledztwo.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP we Włocławku