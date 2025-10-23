Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Ogromny pożar, zawalił się dach. Spłonął park trampolin

Pożar hali magazynowej we Włocławku
Włocławek
Źródło: Google Earth
Pożar hali handlowo-usługowo-magazynowej we Włocławku. Spaleniu uległo 75 procent powierzchni w tym między innymi znajdujący się w środku park trampolin. Zawalił się również dach. Nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna.

Strażacy otrzymali zgłoszenie w czwartek około godziny 2 w nocy o pożarze hali przy ulicy Toruńskiej we Włocławku.

W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej w działaniach brało 19 zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować pożar około godziny 5.30. W tej chwili trwa dogaszanie. Strażacy nie mogą jednak jeszcze wejść do środka, działania prowadzone są z zewnątrz.

- Spaleniu uległo 75 procent powierzchni hali o charakterze handlowo-usługowo-magazynowym. Całkowitemu spaleniu uległ między innymi znajdujący się w środku park trampolin jak i część magazynowa - podał brygadier Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Pożar hali magazynowej we Włocławku
Pożar hali magazynowej we Włocławku
Źródło: KM PSP we Włocławku

Jak dodał strażak, zawaleniu uległ również dach.

Pożar hali magazynowej we Włocławku
Pożar hali magazynowej we Włocławku
Źródło: KM PSP we Włocławku

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. To wyjaśni policyjne śledztwo.

pc

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP we Włocławku

WłocławekpożarStraż pożarna
