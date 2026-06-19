Kujawsko-Pomorskie Grozi mu za to nawet 30 tysięcy grzywny. Policja szuka kierowcy. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Toruń. Niebezpieczne wyprzedzanie na drodze pod Toruniem Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

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Do zdarzenia doszło w sobotę (13 czerwca) na drodze wojewódzkiej numer 258 pomiędzy Dzikowem a Osiekiem nad Wisłą, w powiecie toruńskim. Policja otrzymała nagranie z tego zdarzenia.

Widać na nim, jak kierujący samochodem marki Honda, w miejscu gdzie było to zabronione, wyprzedzał "na trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do hamowania i zjechania na pobocze.

Niebezpieczne wyprzedzanie na drodze pod Toruniem Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

- Tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji kierującego Fordem nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów - przekazał komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Policjanci pracują nad dotarciem do kierowcy i ukaraniem go. Grozi mu mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 15 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Sprawcy może również zostać zatrzymane prawo jazdy.