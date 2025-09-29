Ewakuacja z płonącego bloku. Dwie osoby ratowały się, skacząc z trzeciego piętra

Do pożaru doszło w niedzielę po godzinie 22.20 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego na ul. Lubickiej w Toruniu. Z budynku ewakuowano łącznie 12 osób. Dwie zostały ranne.
- To osoby, które zdecydowały się na samodzielną ewakuację i skoczyły z trzeciego piętra. Jedna z tych osób skoczyła na ziemię, wskutek czego doznała złamania kończyny i wymagała przewiezienia do szpitala. Druga skacząc na niższe piętro doznała łagodniejszych obrażeń i również została zabrana do szpitala - przekazała oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.
Podkreśliła, że ze względu na bardzo intensywne zadymienie klatka schodowa została wyłączona z możliwości ewakuacji, dlatego też osoby poszkodowane z wyższej kondygnacji szukały ucieczki i zdecydowały się na takie rozwiązanie.
Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Akcja gaśnicza trwała trzy godziny.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie i film ze zdarzenia.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Sprawę badają służby.
Autorka/Autor: asz, ng/tok
Źródło: TVN24, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Jakub/ Kontakt24