Zdemolował szpital i groził ratownikowi

Do zdarzenia doszło w piątek (3 października) około godziny 3 w nocy w Radziejowie. Do policjantów wpłynęło zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który demoluje szpital.
- Policjanci ustalili, że mężczyzna uderzając i kopiąc, uszkodził drzwi wejściowe do szpitala i zdemolował jego wyposażenie. Następnie włamał się do recepcji szpitalnej, skąd usunął dokumenty medyczne. Dodatkowo groził pozbawieniem życia i zdrowia ratownikowi medycznemu, który pełnił w tym czasie dyżur. Szpital wycenił straty na 35 tysięcy złotych - przekazał aspirant sztabowy Marcin Krasucki z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
Mężczyzna był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków.
41-latkowi postawiono zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia, gróźb karalnych oraz włamania i usunięcia dokumentów. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radziejowie