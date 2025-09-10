Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Jechał samochodem po ścieżce rowerowej. 21-latek z zarzutami

Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze pod Bydgoszczą
Jechał autem po drodze rowerowej (wideo bez dźwięku)
Źródło: Stop Cham
21-letni kierowca, który jechał po ścieżce rowerowej w miejscowości Osówiec (woj. kujawsko-pomorskie), usłyszał prokuratorskie zarzuty.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Do zdarzenia doszło 5 września wieczorem w miejscowości Osówiec koło Bydgoszczy w kierunku Wojnowa. Na nagraniu udostępnionym przez Stop Cham można zobaczyć samochód jadący drogą rowerową. Na filmie widać, że zawadzał między innymi o słupki drogowe i jechał tak szybko, że unosił się za nim tuman kurzu.

Nadkomisarz Lidia Kowalska, oficer prasowa z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała, że kierowca bmw na wzniesieniu drogi, rozpoczął manewr wyprzedzania jadącego przed nim auta. Nie upewnił się, że może to zrobić i kontynuował jazdę wyjeżdżając na pas dla ruchu przeciwnego.

- W tym momencie doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdyż nadjeżdżało prawidłowo jadące inne bmw. Siedzący za kierownicą mężczyzna, chcąc uniknąć z nim zderzenia odbił w lewo i zjechał na ścieżkę rowerową, po której kontynuował jazdę, uszkadzając w pewnym momencie również znak drogowy. Tym manewrem zmusił również kierującą czerwonym bmw do niebezpiecznego hamowania - wyjaśniła.

Kobieta zgłosiła sprawę na policję, a na skrzynkę Stop Agresji Drogowej trafiło nagranie z całego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalili właściciela pojazdu i pojechali do niego, ale nie było go w domu. 21-latek sam zgłosił się na komendę.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazdy po ścieżce dla rowerów oraz uszkodzenia znaku drogowego.

Do sądu skierowano wniosek o ukaranie. 21-latkowi grozi do 30 tysięcy złotych grzywny oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Jedna z ulic w Moskwie
Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada
BIZNES
