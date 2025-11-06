Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Z kościelnej skarbony ukradli prawie siedem tysięcy złotych. Zatrzymano dwóch 19-latków

Wśród zatrzymanych jest dwóch 19-latków
Z kościelnej skarbony ukradli prawie siedem tysięcy złotych. Zatrzymano dwóch 19-latków
Dwóch 19-latków i 34-latek włamali się do jednego z kościołów w gminie Sadki (Kujawsko-Pomorskie). Mężczyźni ukradli pieniądze ze skarbony, w której znajdowało się około siedmiu tysięcy złotych. Cała trójka została zatrzymana i usłyszała zarzuty.

Do włamania doszło 1 listopada około godziny 10 w jednym z kościołów w gminie Sadki w powiecie nakielskim. Jak podała policja, nieustaleni sprawcy po rozcięciu metalowej skarbony ukradli pieniądze.

Włamanie do kościoła w gminie Sadki
Włamanie do kościoła w gminie Sadki
Źródło: KWP w Bydgoszczy

"Na miejscu pracował policyjny technik, który wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył szereg śladów. Nakielscy kryminalni natychmiast przystąpili do działania, aby ustalić sprawców kradzieży" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Wśród zatrzymanych jest dwóch 19-latków
Wśród zatrzymanych jest dwóch 19-latków
Źródło: KWP w Bydgoszczy
Wśród zatrzymanych jest dwóch 19-latków
Wśród zatrzymanych jest dwóch 19-latków
Źródło: KWP w Bydgoszczy

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Do sprawy zatrzymali trzech podejrzewanych mieszkańców powiatu - dwóch 19-latków i 34-latka.

Sprawcy włamali się do kościelnej skarbony
Sprawcy włamali się do kościelnej skarbony
Źródło: KWP w Bydgoszczy

"Mundurowi odzyskali pieniądze w kwocie prawie 7 tysięcy złotych. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat. Ponadto 34-latek działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Z tego powodu wymiar kary może być wyższy" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy

Kościół katolickiPolicjaKujawsko-Pomorskie
