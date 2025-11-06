Do włamania doszło 1 listopada około godziny 10 w jednym z kościołów w gminie Sadki w powiecie nakielskim. Jak podała policja, nieustaleni sprawcy po rozcięciu metalowej skarbony ukradli pieniądze.
"Na miejscu pracował policyjny technik, który wykonał oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył szereg śladów. Nakielscy kryminalni natychmiast przystąpili do działania, aby ustalić sprawców kradzieży" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Do sprawy zatrzymali trzech podejrzewanych mieszkańców powiatu - dwóch 19-latków i 34-latka.
"Mundurowi odzyskali pieniądze w kwocie prawie 7 tysięcy złotych. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat. Ponadto 34-latek działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Z tego powodu wymiar kary może być wyższy" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy