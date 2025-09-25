Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw. "Nie dotykaj kapsułki"

Lisy zostaną zaszczepione przeciw wściekliźnie
Województwo kujawsko-pomorskie
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o szczepionce przeciwko wściekliźnie lisów, która będzie zrzucana z powietrza. "Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych" - czytamy w komunikacie.

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających z województwa kujawsko-pomorskiego. To właśnie na tym terenie w dniach 26-27 września będzie zrzucana z powietrza szczepionka przeciwko wściekliźnie lisów.

"Uwaga! W dniach 26-27.09 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W październiku kolejne tego typu akcje będą przeprowadzane w pozostałych województwach.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii

"Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie jest wykonywana poprzez zrzut z samolotów oraz poprzez ręczne wyłożenie immunologicznego produktu weterynaryjnego leczniczego o nazwie rabadrop, zawiesina doustna. Przynęta w kolorze brązowo-zielonym do brązowego, kształtu kwadratowego albo kulistego o stałej konsystencji. Wewnątrz przynęty znajduje się plastikowy blister z wielojęzycznym nadrukiem" - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

W komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy także, że "przynęt nie należy podnosić ani dotykać, ponieważ przeniesienie na nie zapachu człowieka może spowodować utratę zainteresowania szczepionką przez lisy wolno żyjące".

"W przypadku ewentualnego spożycia szczepionki przez zwierzęta domowe lub gospodarskie, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii świadczącym usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt. W razie przypadkowego kontaktu człowieka z substancją aktywną szczepionki, należy natychmiast umyć skórę wodą i mydłem i zwrócić się o ewentualną pomoc lekarską" - podaje Główny Inspektorat Weterynarii.

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

