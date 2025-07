Jechał pod prąd, uderzył w ludzi, dachował. Dzieci wśród poszkodowanych

Chełmno. Kierowca staranował pieszych i auta Źródło: TVN24

Dyżurny kujawsko-pomorskiej straży pożarnej poinformował, że o 14:40 na ulicy Rynek w Chełmnie doszło do wypadku. - Auto dachowało i uderzyło w grupę pieszych. W wyniku czego poszkodowanych jest pięć osób. Dzieci zostały zaopatrzone przez pogotowie. Na miejsce wezwano też LPR - poinformował Sławomir Leśniak ze straży pożarnej w Chełmnie.

Początkowo straż pożarna informowała, że wśród poszkodowanych jest trójka dzieci. Około godziny 17 policja, przekazała, że poszkodowane w wypadku są trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci (dziewczynki w wieku 10 i 13 lat- red). - Ranni zostali opatrzeni na miejscu bądź przewiezieni do szpitali. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało 13-latkę do szpitala w Bydgoszczy - relacjonuje Mariusz Sidorkiewicz reporter TVN24.

- Szóstą osobą biorącą udział w tym zdarzeniu był kierowca pojazdu. Nic mu się nie stało - dodał Leśniak. Mężczyznę przewieziono do komisariatu.

Chełmno. Kierowca potrącił grupę pieszych Źródło: KWP Bydgoszcz

Kierowca zatrzymany

"Wstępnie policjanci ustalili, że ok. godz. 14:40 kierujący mitsubishi 56-latek, jadąc pod prąd na ulicy Rynek, uszkodził kilka samochodów, następnie wjechał na chodnik i przy ul. Hallera i potrącił osoby przebywające na nim. Wstępnie ustalono, że obrażeń doznało 5 osób, w tym dzieci. Wszystkie osoby zostały przewiezione do szpitali. Kierowca samochodu został zatrzymany przez policjantów i trafił do komendy policji. Tam policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Ustalono, że 56-latek jest trzeźwy, badanie pod kątem narkotyków również nie wykazało obecności zakazanych substancji w organizmie. W tej chwili trwają policyjne czynności: oględziny, zabezpieczanie dowodów, przesłuchiwani są świadkowie. Czekamy na ustalenia służb medycznych dotyczące stanu zdrowia osób poszkodowanych. Na miejscu pracują policjanci" - podała kujawsko-pomorska policja.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie podkom. Tomasz Zieliński podał, że wyjaśniane są przyczyny i okoliczności wypadku.

