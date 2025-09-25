Wyprzedzał, choć z naprzeciwka jechały samochody. Nagranie

Niebezpieczny manewr na DK 25 Źródło: KWP w Olsztynie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 września) na drodze krajowej numer 25 niedaleko Bydgoszczy.

- Kierujący pojazdem marki Renault nie upewnił się, czy ma możliwość bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania. Rozpoczął wówczas wyprzedzanie pojazdu, mimo że z przeciwnego kierunku ruchu nadjeżdżały inne auta. Sytuację obserwowali policjanci ruchu drogowego, którzy jechali tuż za nim - przekazał sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej.

- Funkcjonariusze przypomnieli 63-latkowi, że wyprzedzanie pomimo braku miejsca do bezpiecznego wykonania manewru jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze. Wymaga to zachowania szczególnej ostrożności oraz upewnienia się, czy przeciwległy pas ruchu jest wolny - dodał sierżant sztabowy Skrzypek.

63-latek został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych.

