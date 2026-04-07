Wybuchła butla z gazem, kolejne w ogniu

Strażacy zgłoszenie dotyczące wybuchu butli z acetylenem na terenie rozlewni gazów technicznych otrzymali po godzinie 14.
- W wyniku tego wybuchu doszło też do zapłonu w okolicach zaworów około 60 butli z acetylenem. Spalanie gazów cały czas następuje. Skupiamy nasze działania na intensywnym chłodzeniu tych właśnie butli - informuje starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
"Inne obiekty nie są zagrożone"
Butle znajdują się bezpośrednio przy jednym z budynków magazynowych. - Na ten moment inne obiekty nie są zagrożone. Nasze działania skupiają się na tworzeniu w tej chwili bardzo intensywnego zaopatrzenia wodnego - dodaje Smarz.
Według szacunków straży, akcja schładzania butli i spalania gazów potrwa co najmniej kilkadziesiąt godzin. - Oceniamy, że samo wypalanie zajmie około dobę i kolejną schładzanie tych butli - przekazuje Smarz.
W tej chwili na miejscu pracuje 39 zastępów straży pożarnej.
Załoga zakładu została ewakuowana. Nikomu nic się nie stało.
