Wybuchła butla z gazem, kolejne w ogniu

Bydgoszcz

Strażacy zgłoszenie dotyczące wybuchu butli z acetylenem na terenie rozlewni gazów technicznych otrzymali po godzinie 14.

- W wyniku tego wybuchu doszło też do zapłonu w okolicach zaworów około 60 butli z acetylenem. Spalanie gazów cały czas następuje. Skupiamy nasze działania na intensywnym chłodzeniu tych właśnie butli - informuje starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

"Inne obiekty nie są zagrożone"

Butle znajdują się bezpośrednio przy jednym z budynków magazynowych. - Na ten moment inne obiekty nie są zagrożone. Nasze działania skupiają się na tworzeniu w tej chwili bardzo intensywnego zaopatrzenia wodnego - dodaje Smarz.

Według szacunków straży, akcja schładzania butli i spalania gazów potrwa co najmniej kilkadziesiąt godzin. - Oceniamy, że samo wypalanie zajmie około dobę i kolejną schładzanie tych butli - przekazuje Smarz.

W tej chwili na miejscu pracuje 39 zastępów straży pożarnej.

Załoga zakładu została ewakuowana. Nikomu nic się nie stało.

