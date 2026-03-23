Czołowe zderzenie z ciężarówką. Są ranni

Do groźnego zdarzenia doszło w okolicy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w poniedziałek (23 marca) około godziny 6.30.

- Kierujący Volkswagenem Arteonem 41-letni mężczyzna jechał w kierunku Torunia. Z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i w tym momencie zderzył się z jadącą w stronę Bydgoszczy ciężarową śmieciarką Volvo - informuje Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.

Volkswagenem kierował 41-letni mężczyzna Źródło: OSP Solec Kujawski

W wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Do szpitala przewieziono kierowcę samochodu osobowego oraz kierowcę i pasażera pojazdu ciężarowego. Jak poinformowali nas ratownicy, wszyscy poszkodowani w chwili przyjazdu zespołu ratowniczego byli przytomni. Najpoważniejsze obrażenia odniósł kierowca Volkswagena Arteona. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami głowy.

Czołowe zderzenie na drodze nr 10 Źródło: OSP Solec Kujawski

Droga krajowa nr 10 była przez ponad godzinę całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Obecnie trasa jest już w pełni przejezdna i nie ma utrudnień w ruchu.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Opracował Rafał Molenda /tok