Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Boso, bez spodni wbiegł w nocy do autobusu z niemowlęciem na rękach

Autobus miejski w nocy
Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy
Źródło: Google Earth
Pasażer z niemowlęciem na rękach krzyczał, że wszystkich pozabija. Kierowca autobusu przekonał go, żeby oddał mu dziecko i wezwał policję. Mężczyzna ma już zakaz zbliżania się do dziecka, dostał też nakaz opuszczenia mieszkania.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy w nocy, 16 listopada. Policja poinformowała o tym cztery dni później, dziękując kierowcy autobusu miejskiego panu Grzegorzowi za "czujność, profesjonalizm i opanowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a także zdecydowaną reakcję".

"Bałem się o dziecko"

Pan Grzegorz zareagował na agresywnego pasażera, który trzymał na rękach niemowlę.

- Nie bał się pan?- pytamy.

- Bardziej bałem się o to dziecko. Byłem w szoku, że nikt z pasażerów mi nie pomógł - mówi kierowca.

Pan Grzegorz dostał podziękowania od policji
Pan Grzegorz dostał podziękowania od policji
Źródło: policja w Bydgoszczy

"Wiedziałem, że trzeba mu je zabrać"

Była 3.20 w nocy. Pan Grzegorz zatrzymał się autobusem na przystanku przy ulicy Wojska Polskiego. Wypuścił pasażerów i już miał odjeżdżać, gdy kątem oka zauważył biegnącego w jego stronę mężczyznę.

- Był boso, w samych bokserkach i koszulce z krótkim rękawem. Trzymał na rękach niemowlę w śpioszkach. A to był środek listopada, w nocy. Zimno - relacjonuje.

Poczekał na mężczyznę i wpuścił go przednimi drzwiami. - Twarz miał taką przerażającą, jakby był rozzłoszczony. Krzyknął na cały autobus, że wszystkich pozabija - dodaje pan Grzegorz.

Jako kierowca był w miarę bezpieczny. Siedział w zamkniętej kabinie. Zadzwonił do centrali swojego pracodawcy, do Miejskiego Zarządu Komunikacji w Bydgoszczy, żeby wezwali policję i wyszedł z kabiny.

- Podszedłem do tego mężczyzny, pytam, co robi, a on do mnie: jedź dalej, jedź dalej. Mówię, ze nigdzie nie jadę, żeby oddał mi dziecko. Posadził to dziecko na siedzeniu, ale jak podszedłem, wziął z powrotem. Mówi, że odda mi dziecko, jak go wypuszczę. Jak zakładnika traktował to niemowlę. Powiedziałem, że najpierw ma mi oddać dziecko. Wiedziałem, że trzeba mu to dziecko zabrać. Bałem się, że z nim wyjdzie i zostawi gdzieś na trawie albo o coś nim uderzy. W końcu mi go oddał, ale nie mogłem mu otworzyć drzwi, bo zastawiał kabinę - opowiada.

Wtedy pan Grzegorz zaczął prosić pasażerów, żeby wzięli od niego dziecko. - W autobusie były trzy młode dziewczyny, chłopak, kobieta około 50 lat i mężczyzna w tym samym wieku. Nikt się nie ruszył. Patrzyli cały czas, ale nikt nie wstał, nie podszedł, żeby pomóc. Chłopak trochę mi pomógł - rzuciłem mu telefon, żeby próbował zadzwonić na policję. Wtedy ten pobudzony mężczyzna zaczął mi wyszarpywać dziecko, ciągnął za śpioszki, za nóżki, za rączki. Bałem się, że połamie to dziecko, więc mu je oddałem - kontynuuje.

Ale nie odpuścił. Zadzwonił na 112, a potem zaczął uspokajać mężczyznę z dzieckiem. - Mówiłem do niego, że policja chce mu pomóc, że wszyscy chcą dla niego dobrze. Tak go podchodziłem psychologicznie, żeby nic temu dziecku nie zrobił. Powiedział, aha, okej i siedział spokojnie - dodaje.

Ojciec ma nakaz opuszczenia mieszkania

Cała sytuacja trwała niespełna 10 minut, wtedy przyjechał radiowóz. Policjanci wiedzieli już, że z pobliskiego mieszkania 30-letni ojciec wybiegł z 11-miesięcznym synem. - Porwanie dziecka zgłosiła jego matka - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskiej policji.

30-latek oddał niemowlę policjantom i - jak mówi pan Grzegorz, rzucił się do ucieczki. Szybko jednak został zatrzymany. Na miejsce wezwano pogotowie. Ojciec i syn trafili do szpitala na badania. Dziecku na szczęście nic się nie stało.

Zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia mieszkania

Jak informuje bydgoska policja, 30-latek odpowie za narażenie chłopca na utratę życia lub zdrowia. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Mężczyzna ma również zakaz zbliżania się do syna, a także nakaz opuszczenia mieszkania, które zajmował dotąd z rodziną.

Pan Grzegorz, kierowca autobusu w Bydgoszczy
Pan Grzegorz, kierowca autobusu w Bydgoszczy
Źródło: policja w Bydgoszczy
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
autobusBydgoszczdzieckoPolicja
Czytaj także:
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
"Jaszczur" i "Ludwiczek" opuszczają areszt
WARSZAWA
piersi operacja chirurg chirurgia shutterstock_1203031813
Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Zdrowie
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Wódka, modelki i kokaina w tajnych lokalach. Zarzuty dla dyrektora z CBA
Polska
Robbie Williams
Robbie WIlliams wini leki na otyłość za problemy ze wzrokiem. Czy słusznie?
Zuzanna Kuffel
Zaśnieżone drogi w Kraju Basków
Biało od Hiszpanii po Szwecję. Atak zimy w Europie
METEO
Ostatni skok Kamila Stocha w Letnim Grand Prix
Udany skok Stocha na początek sezonu. Polacy w finale
RELACJA
21-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zarzut po ataku nożem na 14-latka
Kujawsko-Pomorskie
Ogromny stelaż na reklamę
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy działki. Stała tam monstrualna reklama
WARSZAWA
Opady śniegu w Małopolsce
Ponad 50 interwencji i wciąż pada. Śnieżyce w Polsce
METEO
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Skok na kasę NFZ" do odwrócenia? Minister zdrowia i NRL chcą wspólnie naprawiać system
Piotr Wójcik
Sławomir Mentzen
Ugrupowanie Sławomira Mentzena wykreślone z ewidencji partii politycznych
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Jeden z najtrudniejszych momentów w historii". Oświadczenie Zełenskiego
Świat
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Praca na L4, kontrole i utrata zasiłku. Jest decyzja Sejmu
BIZNES
Żoliborz szuka papugi
"Pomóżmy wrócić do domu Piotrkowi". Żoliborz szuka papugi
WARSZAWA
35 min
Leonardo DiCaprio
Masz więcej niż 25 lat? Mózg ukształtowany, ale DiCaprio się już tobą nie zainteresuje
I co teraz?
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów
Olsztyn
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
METEO
Giełda w Nowym Jorku
Fala zadłużania. Niepokój na Wall Street
BIZNES
21 1430 krynia 100-0031
Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"
Polska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Trzy dni po wyjściu z więzienia zabił partnerkę
Olsztyn
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała. Jest oświadczenie
Polska
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Dwa śledztwa po tragicznych wydarzeniach w Sanoku
Rzeszów
shutterstock_2590924453
Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku
BIZNES
Nad lotniskiem w Tromso w Norwegii w piątek pojawiły się drony, zakłócając ruch lotniczy
Drony sparaliżowały lotnisko. Miały być wysłane z łodzi
Świat
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
WARSZAWA
Niemieckie wojsko
Lider lewicy radzi młodym mężczyznom, jak uniknąć poboru do wojska
Świat
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
BIZNES
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
WARSZAWA
Matematyka, lekcja, szkoła
Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli. Jest decyzja Sejmu
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica