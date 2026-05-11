Wypadek na parkingu, nie żyje dziecko
Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na prywatnym parkingu na osiedlu Cyrhla w Zakopanem.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu sześcioletnie dziecko" – podaje zakopiańska policja.
Kierowca był trzeźwy
Pierwszej pomocy udzielili świadkowie zdarzenia. Sześciolatek został przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.
Na miejscu pracowali policjanci z drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków. Jak podaje policja, 53-latek był trzeźwy.
