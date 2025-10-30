Atak na lekarkę w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu

Przemoc na każdym dyżurze. Z czym stykają się ratownicy medyczni

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 9. we wtorek. Ze zgłoszenia wynikało, że około 50-letni mężczyzna wtargnął do gabinetu lekarskiego i wszczął awanturę. Jak podała zakopiańska policja, "niewykluczone, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki". Po incydencie mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Zatrzymany w domu

Lekarka wezwała policję. Funkcjonariusze odnaleźli pacjenta w jego domu. Został zatrzymany.

Szpital Powiatowy w Zakopanem Źródło: TVN24

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że nikt inny w zdarzeniu nie ucierpiał.

