Atak na lekarkę w szpitalu. Pacjent wtargnął do gabinetu

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 9. we wtorek. Ze zgłoszenia wynikało, że około 50-letni mężczyzna wtargnął do gabinetu lekarskiego i wszczął awanturę. Jak podała zakopiańska policja, "niewykluczone, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki". Po incydencie mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.
Zatrzymany w domu
Lekarka wezwała policję. Funkcjonariusze odnaleźli pacjenta w jego domu. Został zatrzymany.
Z wstępnych ustaleń policji wynika, że nikt inny w zdarzeniu nie ucierpiał.
Autorka/Autor: bp/PKoz
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24