Kraków Wykonał hitlerowski salut w Auschwitz. Obcokrajowiec zatrzymany Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Marsz Żywych w Auschwitz. Oddano hołd ofiarom Holokaustu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jon Chica / Shutterstock.com

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Według małopolskich policjantów, sytuacja miała miejsce w środę po południu. Kolumbijczyk, podczas zwiedzania placówki, pozował do zdjęcia wykonując gesty pozdrowienia hitlerowskiego. Zatrzymali go pracownicy straży muzeum i wezwali policjantów. Zabezpieczyli też telefon ze zdjęciami. Mężczyzna trafił do komendy. O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu.

Dobrowolnie poddał się karze

Małopolscy policjanci poinformowali, że obcokrajowiec usłyszał zarzut propagowania nazizmu. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze dwóch tysięcy złotych grzywny oraz podania wyroku do wiadomości publicznej.

Za przestępstwo propagowania nazizmu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Kolumbijczyk w Polsce przebywa na terenie województwa wielkopolskiego. Pracuje tam w jednej z firm.

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Źródło zdjęcia: Jon Chica / Shutterstock.com

Miejsce zagłady

Niemcy utworzyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tysięcy deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.