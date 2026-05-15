Zderzenie motocykla z autem. Jedna osoba nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po godz. 18 w Witowie, gdzie zderzyły się motocykl i samochód osobowy.
"31-letni kierujący motocyklem z powiatu tatrzańskiego niestety nie przeżył wypadku" - informuje policja w Zakopanem.
Na miejscu pracowały służby: policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
OGLĄDAJ: TVN24
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl