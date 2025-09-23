Logo strona główna
Kraków

13-latek bez kasku jechał na hulajnodze. Zderzył się z samochodem

Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Nastolatek jadący ulicą na hulajnodze w pewnym momencie zjechał na przeciwny pas i zderzył się z poruszającym się nim audi. Dziecko trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Witkowicach (woj. małopolskie). Jak podaje policja, 13-latek na hulajnodze elektrycznej jechał ulicą Karpacką.

"Zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się z samochodem osobowym marki Audi, którym kierowała 61-letnia mieszkanka Kęt" – czytamy w komunikacie.

Policja dziękuje świadkom

W efekcie nastolatek doznał urazu głowy i potłuczeń. Został przewieziony karetką do szpitala. Policja zaznacza, że młody hulajnogista jechał bez kasku ochronnego.

Policja zwróciła się z podziękowaniami do świadków zdarzenia, którzy natychmiast udzielili dziecku pomocy i wezwali służby. Przypomniała też, że jazda hulajnogą elektryczną po jezdni jest zabroniona, jeśli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 30 km/h.

Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Lublin
Według raportu NIK co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem
Nastolatek potrącił sześciolatka. Jechali hulajnogami i nie mieli kasków
Olsztyn
Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu
11-latek spadł z hulajnogi i sunął po asfalcie. Nagranie i apel

Kask to szansa dla głowy

W sierpniu tego roku Krajowa Izba Ratowników Medycznych opublikowała dane zebrane przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Wynika z nich, że w okresie zaledwie jednego miesiąca (między 27 czerwca a 28 lipca) doszło do aż 756 zdarzeń z udziałem hulajnóg, które wymagały interwencji ratowników. Ponad połowa z nich to zdarzenia z udziałem dzieci.

"Najbardziej alarmujące jest to, że większość poszkodowanych to DZIECI! To jasny sygnał dla wszystkich rodziców – kask ochronny to absolutna podstawa bezpieczeństwa! Pamiętaj! Upadek nawet przy niewielkiej prędkości może skutkować poważnym urazem głowy. Kask zmniejsza ryzyko śmiertelnych obrażeń o ponad 60 proc. Żadna trasa nie jest na tyle krótka, by rezygnować z ochrony głowy" – zaapelowali ratownicy.

Autorka/Autor: Anna Winiarska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Smyk/Shutterstock

