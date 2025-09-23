13-latek bez kasku jechał na hulajnodze. Zderzył się z samochodem

Policyjne kontrole użytkowników hulajnóg elektrycznych Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w Witkowicach (woj. małopolskie). Jak podaje policja, 13-latek na hulajnodze elektrycznej jechał ulicą Karpacką.

"Zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się z samochodem osobowym marki Audi, którym kierowała 61-letnia mieszkanka Kęt" – czytamy w komunikacie.

Policja dziękuje świadkom

W efekcie nastolatek doznał urazu głowy i potłuczeń. Został przewieziony karetką do szpitala. Policja zaznacza, że młody hulajnogista jechał bez kasku ochronnego.

Policja zwróciła się z podziękowaniami do świadków zdarzenia, którzy natychmiast udzielili dziecku pomocy i wezwali służby. Przypomniała też, że jazda hulajnogą elektryczną po jezdni jest zabroniona, jeśli dopuszczalna prędkość na drodze przekracza 30 km/h.

Kask to szansa dla głowy

W sierpniu tego roku Krajowa Izba Ratowników Medycznych opublikowała dane zebrane przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Wynika z nich, że w okresie zaledwie jednego miesiąca (między 27 czerwca a 28 lipca) doszło do aż 756 zdarzeń z udziałem hulajnóg, które wymagały interwencji ratowników. Ponad połowa z nich to zdarzenia z udziałem dzieci.

"Najbardziej alarmujące jest to, że większość poszkodowanych to DZIECI! To jasny sygnał dla wszystkich rodziców – kask ochronny to absolutna podstawa bezpieczeństwa! Pamiętaj! Upadek nawet przy niewielkiej prędkości może skutkować poważnym urazem głowy. Kask zmniejsza ryzyko śmiertelnych obrażeń o ponad 60 proc. Żadna trasa nie jest na tyle krótka, by rezygnować z ochrony głowy" – zaapelowali ratownicy.