Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wypadek w młynie, nie żyje mężczyzna

Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zakliczyn (woj. małopolskie)
Źródło: Google Maps
Nie żyje 39-latek, który w Wesołowie (Małopolskie) został wciągnięty przez pas transmisyjny w młynie. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić śledztwo.

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 15 stycznia, w zakładzie produkcyjnym w Wesołowie niedaleko Zakliczyna.

- Otrzymaliśmy informację, że mężczyzna został wciągnięty przez pas transmisyjny maszyny w młynie - powiedział tvn24.pl mł. kpt. Dominik Ryba, oficer prasowy tarnowskiej straży pożarnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Czujnik tlenku węgla
Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?
Poznań
Wypadek na S19 w Jeżowem
Dziennikarka zginęła w wypadku. Prokuratura powołuje biegłych
Rzeszów

Jest śledztwo

Gdy na miejsce przyjechali strażacy, poszkodowany 39-latek znajdował się już pod opieką ratowników medycznych. Jego życia nie udało się uratować.

- Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny z udziałem prokuratora. Okoliczności tego zdarzenia będą badane w trakcie śledztwa - wyjaśnił asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaTarnówWypadkiWypadekPolicjaStraż pożarna
Czytaj także:
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz nieobecny na spotkaniu z szefami służb. Mamy komentarz rzecznika prezydenta
Polska
Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Polska
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pies wpadł do lodowatej rzeki
METEO
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: mogę to zrobić
BIZNES
Myjonice
Nie żyje 11-letni chłopiec, matka w szpitalu. Ojciec uratował dwoje małych dzieci
Poznań
imageTitle
Podium dla bezbłędnych. Polki daleko
EUROSPORT
Tomasz P., pseud. "Dragon" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów
To jego uściskał prezydent. Kim jest Tomasz P. znany jako "Dragon"?
Polska
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
WARSZAWA
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Rzecznik KE: strona pornograficzna jest jedną z najpopularniejszych wśród dzieci w Polsce
BIZNES
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
METEO
Czujnik tlenku węgla
Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?
Poznań
imageTitle
Polacy poznali rywali w Welsh Open. Wielkie wyzwanie Szubarczyka
EUROSPORT
imageTitle
Głośny transfer stał się faktem. Wielokrotny reprezentant w Pogoni
EUROSPORT
szpital wadowice porodowka
Od lutego bez porodówki w Wadowicach. "Decyzja jest bardzo trudna"
Zdrowie
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
METEO
Zbigniew Ziobro
Sąd rozpatrzył wniosek obrońców Ziobry
Polska
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Awaria popularnej platformy
BIZNES
shutterstock_2209876841
"To cofnie nas z domów na szpitalne oddziały". Co dalej z finansowaniem domowych respiratorów?
Zdrowie
imageTitle
Czołowy napastnik potencjalnych rywali Polaków położy się na stół. O barażach może zapomnieć
EUROSPORT
Carney - Xi Jinping
Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa
BIZNES
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Życiowy sukces Włocha w supergigancie
EUROSPORT
Malowany koń dla WOŚP-u
"Będzie wyjątkowy do końca świata i jeden dzień dłużej". Unikatowa rzeźba na aukcji WOŚP
WOŚP 2026
Radosław Sikorski
Sikorski: ambasador sprawdzi, czy nie ma potrzeby założenia konsulatu na Grenlandii
Polska
46 min
2016 rok shutterstock_328969724
Ostatni rok niewinności? Oto dlaczego wasze media społecznościowe oszalały
I co teraz?
shutterstock_2723212197_1
Bawili się na śniegu. Opiekunka zauważyła, że zniknęły dwie dziewczynki
Poznań
Ferie zimowe, śnieg
Nadciąga pochód siarczystego mrozu
METEO
pap_20251230_0SH
Nowy trend. Polska w europejskiej czołówce
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica