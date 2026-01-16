Wypadek w młynie, nie żyje mężczyzna

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 15 stycznia, w zakładzie produkcyjnym w Wesołowie niedaleko Zakliczyna.
- Otrzymaliśmy informację, że mężczyzna został wciągnięty przez pas transmisyjny maszyny w młynie - powiedział tvn24.pl mł. kpt. Dominik Ryba, oficer prasowy tarnowskiej straży pożarnej.
Jest śledztwo
Gdy na miejsce przyjechali strażacy, poszkodowany 39-latek znajdował się już pod opieką ratowników medycznych. Jego życia nie udało się uratować.
- Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny z udziałem prokuratora. Okoliczności tego zdarzenia będą badane w trakcie śledztwa - wyjaśnił asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24