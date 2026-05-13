Kraków

Akt oskarżenia przeciwko nauczycielce z Wadowic. Miała molestować ucznia

Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Nauczycielka podejrzana o pedofilię. Nazwała się "ponadprzyjaciółką"
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielce z Wadowic, która miała wykorzystać seksualnie ucznia. Nastolatek o wszystkim opowiedział rodzicom.

Informację o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Wadowicach aktu oskarżenia potwierdził w rozmowie z tvn24.pl Mariusz Boroń. Zastrzegł jednocześnie, że na razie prokuratura nie udziela bardziej szczegółowych informacji o przebiegu śledztwa.

Zarzuty dla nauczycielki

O nauczycielce z Wadowic, która miała molestować ucznia, informowaliśmy w ubiegłym roku. Katarzyna K. jesienią usłyszała zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego dziecka. K. uczyła chłopca od kiedy ten zaczął chodzić do szóstej klasy szkoły podstawowej. Patologiczną relację miała z nim nawiązać, gdy ten miał 14 lat. Był wrzesień 2021 roku.

Dziś chłopak jest pełnoletni. O tym, że anglistka miała go skrzywdzić, opowiedział rodzicom jeszcze przed 18. urodzinami.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie, która postawiła nauczycielce dwa poważne zarzuty. Jeden dotyczący przestępstwa z artykułu 200 Kodeksu karnego - czyli obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia lub doprowadzenia jej do takiej czynności. Drugi zarzut dotyczy artykułu 199 paragraf 2 i 3 - czyli seksualnego wykorzystania stosunku zależności wobec osoby małoletniej. Kobiecie grozi do 15 lat więzienia.

Według ustaleń prokuratury Katarzyna K. miała utrzymywać z nastolatkiem kontakty o charakterze seksualnym od września 2021 roku do lipca 2023 roku.

Anna Winiarska
