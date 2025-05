Remont nawierzchni. Zamkną drogę do Morskiego Oka

Morskie Oko w Tatrach Źródło: Google Maps

Droga do Morskiego Oka w Tatrach na odcinku od Palenicy Białczańskiej do odejścia szlaku na Świstówkę Roztocką będzie całkowicie zamknięta od 28 do 30 maja. O remoncie poinformował Tatrzański Park Narodowy.

W czasie zamknięcia prowadzone będą prace drogowe, w tym kładzenie nowej nawierzchni.

Jak podano w komunikacie TOPR, prace zaplanowano w ramach drugiego etapu remontu drogi prowadzącej do słynnego tatrzańskiego jeziora. Roboty zaplanowano od 26 maja do 3 czerwca na odcinku około 2,5 kilometra – od leśniczówki Wanta w kierunku Palenicy Białczańskiej.

W dniach 26–27 maja oraz 2–3 czerwca ten popularny szlak pozostanie otwarty wyłącznie dla ruchu pieszego. W tych dniach usługa przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka będzie wstrzymana. Z kolei w sobotę i niedzielę – 31 maja oraz 1 czerwca – droga będzie w pełni dostępna zarówno dla pieszych, jak i dla przewozów konnych - w tych dniach nie będą prowadzone żadne prace remontowe.

700 tysięcy osób rocznie

TPN zastrzega, że ze względu na warunki pogodowe harmonogram robót może ulec zmianie. Parkingi w rejonie szlaku do Morskiego Oka czyli na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie pozostaną otwarte przez cały czas trwania remontu, umożliwiając dostęp do innych szlaków.

Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka odbył się w dniach 12–16 maja. Wówczas prace objęły około 300-metrowy odcinek w rejonie leśniczówki Wanta. Droga była całkowicie zamknięta dla pieszych i pojazdów w dniach 13–15 maja.

Droga do Morskiego Oka to najpopularniejszy szlak turystyczny w Tatrach. Co roku wchodzi na niego ponad 700 tysięcy osób.