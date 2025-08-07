Turysta spadł ze skalnej ściany. Tragedia w Tatrach

Ratownik TOPR o śmiertelnych wypadkach w rejonie Rysów Źródło: TVN24

Wypadek był widziany przez wielu turystów przemierzających popularny odcinek szlaku pomiędzy Morskim Okiem a Szpiglasową Przełęczą, potocznie nazywanym "cepostradą". To właśnie ci przypadkowi świadkowie zawiadomili służby ratunkowe.

"Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą"

- Otrzymaliśmy całą serię zgłoszeń od turystów, którzy widzieli upadek mężczyzny. Poruszał się on nieoznakowanym odcinkiem pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą. Na miejsce zadysponowaliśmy śmigłowiec ratowniczy, jednak niestety turysta nie przeżył upadku. Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą – przekazał ratownik dyżurny TOPR.

Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.

Ratownik dodał, że użyty do akcji śmigłowiec TOPR, w którym dwa dni temu wykryto usterkę techniczną, powrócił już do pełnej służby na tatrzańskim niebie.