Turysta spadł ze skalnej ściany. Tragedia w Tatrach

Wypadek był widziany przez wielu turystów przemierzających popularny odcinek szlaku pomiędzy Morskim Okiem a Szpiglasową Przełęczą, potocznie nazywanym "cepostradą". To właśnie ci przypadkowi świadkowie zawiadomili służby ratunkowe.
"Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą"
- Otrzymaliśmy całą serię zgłoszeń od turystów, którzy widzieli upadek mężczyzny. Poruszał się on nieoznakowanym odcinkiem pomiędzy Wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą. Na miejsce zadysponowaliśmy śmigłowiec ratowniczy, jednak niestety turysta nie przeżył upadku. Spadł około 100 metrów stromą, skalną ścianą – przekazał ratownik dyżurny TOPR.
Ciało mężczyzny zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego.
Ratownik dodał, że użyty do akcji śmigłowiec TOPR, w którym dwa dni temu wykryto usterkę techniczną, powrócił już do pełnej służby na tatrzańskim niebie.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock