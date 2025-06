Demolował sklep gaśnicą, w domu leżało ciało jego matki

Tarnowiec (woj. małopolskie) Źródło: Google Maps

Do tragedii doszło w poniedziałek, 23 czerwca, w Tarnowcu nieopodal Tarnowa. Wszystko zaczęło się od otrzymanego przez policjantów zgłoszenia o agresywnym mężczyźnie, który demolował gaśnicą sklep i samochody stojące na pobliskim parkingu.

50-latek został zatrzymany. Godzinę później mundurowi dostali jeszcze jedno zgłoszenie - o znalezieniu w miejscu zamieszkania mężczyzny zwłok 89-latki. Odnalezione przez członka rodziny ciało należało do Teresy K., matki mężczyzny.

Zabezpieczyli krwawe ślady i narzędzia zbrodni

We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że kobieta zmarła na skutek obrażeń twarzoczaszki.

Jak poinformował prokurator Mieczysław Sienicki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, "zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zbrodni tej dokonał 50-letni Lucjan K., syn pokrzywdzonej, który razem z nią mieszkał w domu".

Na miejscu tragedii śledczy zabezpieczyli między innymi "szereg śladów krwawych oraz piłę łańcuchową i inne przedmioty, którymi sprawca prawdopodobnie pozbawił życia pokrzywdzoną".

Lucjan K. z zarzutem zabójstwa matki

Stan zdrowia 50-latka nie pozwolił ani na przesłuchanie go, ani na przedstawienie mu zarzutów, dlatego zostały one ogłoszone mu zaocznie w obecności obrońcy z urzędu, ustanowionego przez sąd. Prokuratura podejrzewa Lucjana K. o zabójstwo 89-letniej Teresy K., za co grozi mu minimum 10 lat pozbawienia wolności, a maksymalnie - dożywocie.

Lucjan K. trafił na szpitalny oddział psychiatryczny, a we wtorek późnym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. - Dziś podejrzany ma zostać przetransportowany do aresztu śledczego w Krakowie, w którym znajduje się także szpital z oddziałem psychiatrycznym - wyjaśnił w środę w rozmowie z tvn24.pl Sienicki.

