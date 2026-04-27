Kraków

Odebrał od 75-latki kilkaset tysięcy złotych, uciekał przez trzy województwa

Mężczyzna został zatrzymany
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Do oszustwa "na legendę" doszło w Tarnowie, a podejrzany o popełnienie go 47-latek został zatrzymany 232 kilometry dalej, w Strzelcach Opolskich. Jak podaje policja, często zmieniał on środki transportu i korzystał między innymi z taksówek.

Ofiarą oszustwa padła 75-letnia mieszkanka Tarnowa. Policjanci próbowali je udaremnić, jednak gdy dotarli na miejsce, okazało się, że sprawca właśnie odjechał.

"Wiedzieli, że oszust zmierza poza województwo małopolskie z wyłudzoną gotówką i kosztownościami wartymi kilkaset tysięcy złotych. Koordynujący działania policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Krakowie wytypowali kierunek ucieczki podejrzanego mężczyzny - zachód kraju" – podaje małopolska policja.

Mężczyzna odebrał od oszukanej kobiety kilkaset tysięcy złotych
Źródło: Małopolska policja

Policjanci z wydziałów techniki operacyjnej z Krakowa i Katowic ustalili, że oszust przemieszcza się taksówkami. "Kilka razy zmieniał środki transportu, próbując zgubić ewentualny pościg i zatrzeć ślady. Jednak dzięki skutecznej współpracy służb udało się ustalić jego trasę przejazdu" - czytamy w komunikacie.

Kobieta przekazała mu też cenną biżuterię
Źródło: Małopolska policja
Ostatecznie 47-latek został zatrzymany w Strzelcach Opolskich. Jechał kolejną taksówką. Miał przy sobie gotówkę, biżuterię oraz sztabki złota warte kilkaset tysięcy złotych. 

Zatrzymany to mieszkaniec Wrocławia.

"Mężczyzna jest dobrze znany policji, a w przeszłości był karany za handel narkotykami, bronią, za oszustwa itp. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty oszustwa a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Wszystko wskazuje na to, że nie było jego pierwsze tego typu przestępstwo. Śledczy podejrzewają, że wcześniej mógł dokonywać podobnych oszustw na terenie Małopolski w tym w centrum Krakowa" – informuje policja.

Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: Małopolska policja
