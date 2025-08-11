Pożar pustostanu w Szczawnicy. W akcji blisko 100 strażaków

Do pożaru jednego ze szczawnickich pustostanów doszło około godziny 16.40 przy ulicy Kowalczyk. Płomienie oraz gęsty dym były widoczne z odległości wielu kilometrów. W akcji gaśniczej bierze obecnie udział około 100 strażaków.
- Budynek jest stary, ma drewnianą konstrukcję i dużo zakamarków, trudnych miejsc do gaszenia. Pożarem jest objęte całe poddasze, cała górna kondygnacja budynku. Na ten moment nie stwierdzono ani nie zlokalizowano żadnych osób, które mogłyby przebywać w środku - przekazał nam mł. bryg. Krzysztof Batkiewicz z zespołu prasowego komendanta powiatowego PSP w Nowym Targu.
Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane.
