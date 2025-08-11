Pożar pustostanu w Szczawnicy. W akcji blisko 100 strażaków

Rodzina przyjechała do Szczawnicy na weekend

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru jednego ze szczawnickich pustostanów doszło około godziny 16.40 przy ulicy Kowalczyk. Płomienie oraz gęsty dym były widoczne z odległości wielu kilometrów. W akcji gaśniczej bierze obecnie udział około 100 strażaków.

Gęsty i ciemny dym był widoczny z dużej odległości Źródło: PSP Nowy Targ

- Budynek jest stary, ma drewnianą konstrukcję i dużo zakamarków, trudnych miejsc do gaszenia. Pożarem jest objęte całe poddasze, cała górna kondygnacja budynku. Na ten moment nie stwierdzono ani nie zlokalizowano żadnych osób, które mogłyby przebywać w środku - przekazał nam mł. bryg. Krzysztof Batkiewicz z zespołu prasowego komendanta powiatowego PSP w Nowym Targu.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane.