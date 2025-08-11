Logo strona główna
Kraków

Pożar pustostanu w Szczawnicy. W akcji blisko 100 strażaków

Gęsty i ciemny dym był widoczny z dużej odległości
Rodzina przyjechała do Szczawnicy na weekend
Około 100 strażaków walczy z pożarem pustostanu w Szczawnicy (woj. małopolskie). Ogień pojawił się w czwartek po godzinie 16:40 w budynku przy ulicy Kowalczyk. Płomienie i gęsty dym były widoczne z dużej odległości.

Do pożaru jednego ze szczawnickich pustostanów doszło około godziny 16.40 przy ulicy Kowalczyk. Płomienie oraz gęsty dym były widoczne z odległości wielu kilometrów. W akcji gaśniczej bierze obecnie udział około 100 strażaków.

Gęsty i ciemny dym był widoczny z dużej odległości
Gęsty i ciemny dym był widoczny z dużej odległości
Źródło: PSP Nowy Targ

- Budynek jest stary, ma drewnianą konstrukcję i dużo zakamarków, trudnych miejsc do gaszenia. Pożarem jest objęte całe poddasze, cała górna kondygnacja budynku. Na ten moment nie stwierdzono ani nie zlokalizowano żadnych osób, które mogłyby przebywać w środku - przekazał nam mł. bryg. Krzysztof Batkiewicz z zespołu prasowego komendanta powiatowego PSP w Nowym Targu.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Nowy Targ

TAGI:
Straż pożarnaPożaryMałopolska
