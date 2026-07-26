Kraków Pijani kajakarze wypłynęli na Dunajec Anna Winiarska |

slajd.mp4 Źródło wideo: Horská služba Pieninského národného parku Źródło zdj. gł.: Horská služba Pieninského národného parku

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Ratownicy służby Pienińskiego Parku Narodowego interweniowali w sobotę po południu. Jak podają, kajakarzy udało się wydostać na brzeg, wyciągnięto też ich kajak.

Przedstawiciele słowackich służb podają, że Polacy "wykazywali znaczące oznaki konsumpcji alkoholu". W związku z tym ratownicy zalecili im, by resztę podróży odbyli drogą lądową. Miejsce akcji ratunkowej mężczyźni opuścili pieszo, w towarzystwie znajomych, którzy przejęli od nich łódkę.

Pijani kajakarze wypłynęli na Dunajec Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku

Ratownicy przypominają, że pływanie po rzece pod wpływem alkoholu jest niebezpieczne. Apelują też do wypożyczalni sprzętów wodnych, by te nie obsługiwały osób będących pod wyraźnym wpływem alkoholu.

Pijani kajakarze wypłynęli na Dunajec Kajaki Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku Kajaki Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku Kajaki Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku Kajaki Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku Kajaki Źródło zdjęcia: Horská služba Pieninského národného parku