19-latkowie utknęli na noc w Tatrach. "Zostali odnalezieni"

Poszukiwania 19-letnich turystów w słowackich Tatrach Źródło: Horská záchranná služba

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazali słowaccy ratownicy, czwórka Polaków wyruszyła w sobotę z Trzech Źródeł na Krywań. W trakcie podejścia turyści zeszli z zielonego szlaku turystycznego na niebieski, którym dotarli w rejon wylotu Doliny Hlińskiej. Tam podjęli jednak decyzję o rezygnacji z dalszej wyprawy i powrocie.

Odnalezieni o świcie

Dwóch uczestników wyprawy poszło naprzód, natomiast para 19-latków pozostała w tyle. Do późnych godzin wieczornych wolniejsza dwójka nie dotarła jednak na miejsce, co skłoniło pozostałych do zaalarmowania słowackich ratowników górskich. W nocy ratownicy HZS prowadzili poszukiwania piesze oraz z powietrza, wykorzystując drona z kamerą termowizyjną. Przeszukiwano m.in. Dolinę Koprową i okoliczne tereny, jednak bez rezultatu.

Poszukiwania 19-letnich turystów w Tatrach Wysokich Turyści zostali odnalezieni o świcie Źródło: Horská záchranná služba Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną Źródło: Horská záchranná služba Akcja poszukiwawcza trwała całą noc Źródło: Horská záchranná služba Akcja poszukiwawcza trwała całą noc Źródło: Horská záchranná služba Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną Źródło: Horská záchranná služba Akcja poszukiwawcza trwała całą noc Źródło: Horská záchranná služba

W związku z długotrwałą akcją ratunkową aktywowano również aparaturę ECMO w Bańskiej Bystrzycy, czyli specjalistyczny sprzęt medyczny umożliwiający pozaustrojowe natlenianie krwi, wykorzystywane m.in. w przypadku ciężkiej hipotermii.

"O świcie w niedzielę do działań włączyło się siedmiu kolejnych ratowników z psami szkolonymi do poszukiwań ludzi oraz grupa 11 zawodowych i ochotniczych ratowników górskich. Zaginieni młodzi mężczyźni zostali odnalezieni w rejonie Niżniej Niewcyrskiej Siklawy. Byli cali i zdrowi" - przekazała Horska Zachranna Służba (HZS). Ratownicy przetransportowali 19-latków do Starego Smokowca.

Obecne warunki w Tatrach wymagają bardzo dużego doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania przed wyjściem w góry. W wyższych partiach gór większość szlaków jest silnie oblodzona. Poruszanie się na dużych wysokościach wymaga nie tylko doświadczenia, ale także umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego planowania trasy. Niezbędny jest pełny zimowy sprzęt, w tym raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, a także umiejętność posługiwania się tym wyposażeniem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD