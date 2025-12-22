Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

19-latkowie utknęli na noc w Tatrach. "Zostali odnalezieni"

Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Poszukiwania 19-letnich turystów w słowackich Tatrach
Źródło: Horská záchranná služba
Ratownicy górscy Horskiej Zachrannej Służby odnaleźli dwóch 19-latków z Polski, którzy utknęli w słowackich Tatrach Wysokich. Poszukiwania z udziałem między innymi psów tropiących i drona trwały całą noc z soboty na niedzielę - młodzi turyści zostali odnalezieni o świcie. Byli cali i zdrowi.

Jak przekazali słowaccy ratownicy, czwórka Polaków wyruszyła w sobotę z Trzech Źródeł na Krywań. W trakcie podejścia turyści zeszli z zielonego szlaku turystycznego na niebieski, którym dotarli w rejon wylotu Doliny Hlińskiej. Tam podjęli jednak decyzję o rezygnacji z dalszej wyprawy i powrocie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie

Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie

METEO
Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu

Wpadli do rzeki, kierowca zmarł w szpitalu

Poznań

Odnalezieni o świcie

Dwóch uczestników wyprawy poszło naprzód, natomiast para 19-latków pozostała w tyle. Do późnych godzin wieczornych wolniejsza dwójka nie dotarła jednak na miejsce, co skłoniło pozostałych do zaalarmowania słowackich ratowników górskich. W nocy ratownicy HZS prowadzili poszukiwania piesze oraz z powietrza, wykorzystując drona z kamerą termowizyjną. Przeszukiwano m.in. Dolinę Koprową i okoliczne tereny, jednak bez rezultatu.

Poszukiwania 19-letnich turystów w Tatrach Wysokich
Turyści zostali odnalezieni o świcie
Turyści zostali odnalezieni o świcie
Źródło: Horská záchranná služba
Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną
Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną
Źródło: Horská záchranná služba
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Źródło: Horská záchranná služba
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Źródło: Horská záchranná služba
Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną
Ratownicy wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną
Źródło: Horská záchranná služba
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
Źródło: Horská záchranná služba

W związku z długotrwałą akcją ratunkową aktywowano również aparaturę ECMO w Bańskiej Bystrzycy, czyli specjalistyczny sprzęt medyczny umożliwiający pozaustrojowe natlenianie krwi, wykorzystywane m.in. w przypadku ciężkiej hipotermii.

"O świcie w niedzielę do działań włączyło się siedmiu kolejnych ratowników z psami szkolonymi do poszukiwań ludzi oraz grupa 11 zawodowych i ochotniczych ratowników górskich. Zaginieni młodzi mężczyźni zostali odnalezieni w rejonie Niżniej Niewcyrskiej Siklawy. Byli cali i zdrowi" - przekazała Horska Zachranna Służba (HZS). Ratownicy przetransportowali 19-latków do Starego Smokowca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alarmy IMGW w pięciu województwach

Alarmy IMGW w pięciu województwach

METEO
Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Skomplikowana akcja ratunkowa w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Obecne warunki w Tatrach wymagają bardzo dużego doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania przed wyjściem w góry. W wyższych partiach gór większość szlaków jest silnie oblodzona. Poruszanie się na dużych wysokościach wymaga nie tylko doświadczenia, ale także umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego planowania trasy. Niezbędny jest pełny zimowy sprzęt, w tym raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC, a także umiejętność posługiwania się tym wyposażeniem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Horská záchranná služba

Udostępnij:
TAGI:
TatrySłowacjaturystykaGóry
Czytaj także:
Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę
Ciężka płyta z dziewiątej kondygnacji spadła na ulicę. Kierownik ukarany mandatem
Katowice
Kościół św. Teresy w Totton
Porzucał przy kościołach zwłoki zwierząt. Mieszkańcy przerażeni 
Świat
Pracownicy kiosku, którzy sprzedali zwycięskie kupony dla trzeciej i piątej nagrody w Oviedo
Miliardy w puli, miliony do wygrania. Za nami losowanie "Grubasa"
Świat
Pilne
Jest akt oskarżenia przeciwko Obajtkowi
BIZNES
imageTitle
Kubacki "zdegradowany". Pierwsza taka sytuacja od wielu lat
EUROSPORT
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
BIZNES
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 300 produktów
Drobna zmiana i ważność "wydłużała się" o kilka lat
Rzeszów
"Listy do M. Pożegnania i powroty", reż. Łukasz Jaworski (2024)
Quiz. Jak dobrze znasz "Listy do M."?
Quizy
W wypadku zginęły dwie osoby
Zginęli rodzice małego dziecka. Śledztwo po tragedii na przejeździe kolejowym
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
METEO
Rondo Żaba w Warszawie
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?
WARSZAWA
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu
WARSZAWA
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
BIZNES
Poszukiwanego 65-latka przejęli na lotnisku strażnicy graniczni
Z Panamy do aresztu w Polsce. Ekstradycja poszukiwanego za przemyt kokainy w winie
Trójmiasto
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Sprawdź program
EUROSPORT
imageTitle
"Postanowiliśmy iść do końca". Znany siatkarz o sprawie prześladowań córki
EUROSPORT
Mężczyzna odpowie za siedem przestępstw z udziałem dzieci (zdj. ilustracyjne)
Odpowie za siedem przestępstw. Ofiary to dziewczynki w wieku 8 i 11 lat
Szczecin
Ewidencja schronów się przedłuży
Gdzie szukać schronów? Nowa aplikacja już dostępna
Polska
TBS w Zgierzu
Koniec samorządowego Erasmusa na linii Zgierz-Nowy Sącz. Prezydent rezygnuje
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Wielki pech gwiazdora Liverpoolu. Podejrzenie bardzo poważnej kontuzji
EUROSPORT
shutterstock_2249950931
Najmodniejsza choinka 2025? Trend, który zaskoczy wielu
Kultura i styl
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
METEO
Donald Trump
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Świat
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu
Kraków
imageTitle
Raków zaprezentował nowego trenera
EUROSPORT
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
BIZNES
stres kobieta swieta shutterstock_2223504921
"Jeszcze tyle do zrobienia!" Psycholożka i trenerka mindfulness radzą, jak się nie dać świątecznej presji
Anna Bielecka
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Nastolatki brutalnie pobiły 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę
Katowice
Zastępczyni prezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wicewojewoda pomorski Emil Rojek
Rosjanie nie chcą oddać budynku konsulatu w Gdańsku
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica