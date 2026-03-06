Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś

W piątek, około godziny 7.40, do policjantów z Nowego Targu wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Rdzawce. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód ciężarowy potrącił pieszą.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kierujący pojazdem ciężarowym 73-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego potrącił 68-letnią pieszą. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.
Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Nowym Targu