Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś

Rdzawka. Śmiertelne potrącenie pieszej Źródło: KPP w Nowym Targu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, około godziny 7.40, do policjantów z Nowego Targu wpłynęło zgłoszenie o wypadku w Rdzawce. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód ciężarowy potrącił pieszą.

"Kierujący pojazdem ciężarowym 73-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego potrącił 68-letnią pieszą. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń kobieta poniosła śmierć na miejscu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu.

Śmiertelne potrącenie pieszej Źródło: KPP w Nowym Targu

Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie całkowicie nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

Śmiertelne potrącenie pieszej Źródło: KPP w Nowym Targu

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD