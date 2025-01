Postępowanie dotyczące wypadku kolumny rządowej Beaty Szydło, do którego doszło w 2017 roku w Oświęcimiu, "ukierunkowane było na udowodnienie z góry przyjętej tezy". To jeden z wniosków z raportu Prokuratury Krajowej o działalności prokuratury pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Śledczy wracają do sprawy, zapowiadając "rozpatrzenie zachowania prokuratorów pod kątem odpowiedzialności karnej".

Możliwa odpowiedzialność karna prokuratorów

Śledztwo pod tezę

Naciski na prokuratorów

W komunikacie prokuratury zwrócono też uwagę, że w początkowej fazie postępowania grupa prokuratorów chciała sprawdzić, czy funkcjonariusze BOR przyczynili się do wypadku. Nie zgodził się na to jednak prokurator okręgowy Rafał Babiński, który ostatecznie sam przejął prowadzenie tego postępowania. Jednak również wcześniej - czytamy w częściowym raporcie PK - "samodzielność decyzyjna prokuratorów referentów poddawana była szeregu naciskom ze strony kierownika jednostki". Sam Babiński nie widział też powodu m.in. do tego, by ścigać funkcjonariuszy BOR za składanie fałszywych zeznań co do użycia przez nich sygnałów dźwiękowych, co nie miało miejsca. Nowe kierownictwo prokuratury uważa, że działania Babińskiego "trudno nie analizować w kategoriach nieuprawnionego wpływu na kierunki śledztwa".