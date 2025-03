Jest podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki, chciał wyjść na wolność

czytaj dalej

Dwa karabiny, dwa pistolety i co najmniej 10 sztuk amunicji do broni ostrej znaleźli policjanci w domu przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie pod Krakowem, Ryszarda Majdzika (PiS). Jak informuje prokuratura, nie ma on pozwolenia na broń. Sam polityk w prawicowych mediach mówi o zastraszaniu i tłumaczy, że to broń zabytkowa oraz że ma ją po ojcu.