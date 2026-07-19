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Kraków

Pożar samochodu na A4, jezdnia w stronę Rzeszowa zablokowana

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Pożar samochodu na A4
Pożar samochodu na A4 (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Artur/Kontakt24
Na autostradzie A4 za Krakowem, koło Brzezia w powiecie wielickim, samochód stanął w płomieniach. Jezdnia w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana.

Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że koło Brzezia w powiecie wielickim na autostradzie A4 doszło w niedzielę do pożaru samochodu osobowego. Podróżował nim tylko kierowca, który opuścił pojazd, nie odniósł obrażeń.

W związku z prowadzoną akcją gaśniczą jezdnia w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać wielką chmurę dymu nad autostradą.

Źródło: Kontakt24
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Tagi:
województwo małopolskieMałopolskaruch drogowyAutostrada A4pożar
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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