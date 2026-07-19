Pożar samochodu na A4, jezdnia w stronę Rzeszowa zablokowana
Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że koło Brzezia w powiecie wielickim na autostradzie A4 doszło w niedzielę do pożaru samochodu osobowego. Podróżował nim tylko kierowca, który opuścił pojazd, nie odniósł obrażeń.
W związku z prowadzoną akcją gaśniczą jezdnia w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać wielką chmurę dymu nad autostradą.
Źródło: Kontakt24