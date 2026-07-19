Kraków Pożar samochodu na A4, jezdnia w stronę Rzeszowa zablokowana Oprac. Filip Czerwiński |

Pożar samochodu na A4 (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że koło Brzezia w powiecie wielickim na autostradzie A4 doszło w niedzielę do pożaru samochodu osobowego. Podróżował nim tylko kierowca, który opuścił pojazd, nie odniósł obrażeń.

W związku z prowadzoną akcją gaśniczą jezdnia w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać wielką chmurę dymu nad autostradą.