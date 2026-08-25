Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dramatyczne chwile po tragicznym wypadku w Krakowie

|
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Zginęło małżeństwo, niemowlę trafiło do szpitala. Co się zmieni po tragedii?
Źródło wideo: "Fakty po południu" TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pod kołami auta zginęło małżeństwo, a niemowlę trafiło do szpitala. Dramatyczne chwile tuż po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w Krakowie nagrał jeden z przejeżdżających tamtędy kierowców. Władze Krakowa zapowiadają zmiany na tej ulicy.

W sobotę 26-letni kierowca samochodu osobowego wjechał w rodzinę spacerującą chodnikiem w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich ośmiomiesięczne dziecko walczy o życie. Według policji, przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Kierowca usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W sieci pojawiło się nagranie z miejsca tragedii (jego fragment jest w materiale wideo). Opublikował je w serwisie X użytkownik, który we wpisach przedstawia się jako taksówkarz. Zostało zarejestrowane kamerką samochodową w sobotę, 22 sierpnia, tuż po 17.40. To niedługo po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, jeszcze przed przyjazdem policji i służb medycznych.

Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Pierwsze chwile po wypadku na ulicy Solnej

Samochód, z którego pochodzi nagranie, poruszał się ulicą Solną od strony placu Bohaterów Getta w kierunku ulicy Zabłocie. W pewnym momencie, za zakrętem, po lewej stronie kadru widać miejsce tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby - rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Samochód staranował także wózek z niemowlęciem, które do szpitala trafiło w ciężkim stanie.

Na nagraniu widać, że w najbliższej okolicy miejsca wypadku było kilkanaście osób. Część z nich to przechodnie, którzy byli w pobliżu, a część to - najprawdopodobniej - pasażerowie Volkswagena. W pobliżu zatrzymało się też kilku kierowców, inni przejeżdżali dalej jednym wolnym pasem.

Jedną z kilkunastu zgromadzonych w pobliżu osób jest mężczyzna, który zbiegł ze skarpy, za którą znajduje się bulwar. Podbiegł do leżącego na jezdni przedmiotu przypominającego gondolę. Choć na nagraniu nie widać wyraźnie samego dziecka, o jego obecności w pozostałościach wózka świadczył głośny płacz.

Gondola odpadła od reszty dziecięcego wózka, znajdującej się parę metrów dalej - również na jezdni - i obróconego do góry dnem. Wypadek musiał wydarzyć się najdalej parę minut wcześniej, bo kółka nadal się obracały. Wokół wózka rozrzucone zostały nieduże przedmioty, między innymi butelka wody. Mężczyzna zabrał dziecko w bezpieczniejsze miejsce.

Okolice miejsca wypadku na ulicy Solnej w Krakowie
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: TVN24
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: TVN24
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Źródło zdjęcia: TVN24
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Źródło zdjęcia: TVN24
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Źródło zdjęcia: TVN24
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Mieszkańcy stawiają znicze na ulicy Solnej, gdzie zginęły dwie osoby
Źródło zdjęcia: TVN24

Niebieski Volkswagen stał w tym czasie na pasie zieleni z włączonymi światłami awaryjnymi. Miał otwarte przednie drzwi po stronie kierowcy. W pewnym momencie wyłonił się zza nich mężczyzna w czarnej koszulce. To prawdopodobnie Hubert B., który usłyszał później w prokuraturze zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i decyzją sądu trafił do aresztu.

Hubert B. się nie przyznał

Według ustaleń prokuratury Hubert B., kierowca Volkswagena jechał zbyt szybko. W miejscu, w którym doszło do tragedii, obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Według wstępnych ustaleń śledczych 26-latek jechał z prędkością około 70 kilometrów na godzinę. Wpadł w poślizg, nie opanował samochodu i zjechał na chodnik, potrącając rodziców z małym dzieckiem.

Samochód, którym w feralną sobotę jechał 26-latek, to Volkswagen o seryjnej mocy 333 koni mechanicznych. Prokuratura uważa jednak, że pojazd był dodatkowo tuningowany.

Razem z Hubertem B. w samochodzie były trzy inne osoby, które zostały przesłuchane w charakterze świadków. Badanie alkomatem wykazało, że 26-latek był trzeźwy, ale śledczy zlecili jeszcze dodatkowe badania, by ustalić, czy mężczyzna był pod wpływem innych środków odurzających.

Hubert B. nie przyznał się do winy. W prokuraturze wyjaśniał, że nie opanował samochodu z powodu nierównej nawierzchni. Stwierdził też, że nie poruszał się z nadmierną prędkością.

Będzie próg spowalniający

Po tragedii władze miasta zapowiedziały zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Solnej. - Nie ma żadnych zastrzeżeń do dotychczasowego oznakowania ani też nie ma wniosku o to, żeby montować tam jakiekolwiek szykany czy spowalniacze. Ma być zalecenie do wymiany nawierzchni asfaltowej w przyszłym roku. Zakładam, że jeśli się uda, to zrobimy to jeszcze w tym roku, żeby nie można było kiedyś, nie daj Boże, tłumaczyć, że to nawierzchnia była winna, a nie kierowca i jego prędkość - powiedział we wtorek pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik w rozmowie z TVN24.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Karol Nawrocki
Nawrocki bał się wsiąść do pociągu. "Myślał, że to jedna wielka prowokacja"
Kultura polityczna
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
KrakówMałopolskaWypadekWypadkiProkuratura
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
55269920506_43c67e0f5f_k
Pytania o kolejny raport fundacji byłej pełnomocniczki. Jaki udział miała Polska Fundacja Narodowa
Alicja Skiba
"Godzina ciszy na Solnej"
"Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach"
Kraków
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły
WARSZAWA
25 1710 sapata wyjscie-0007
Afera deweloperska. Michał Sapota wyszedł z aresztu
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Zaczęły z wysokiego c. Koncertowy set polskich siatkarek
RELACJA
Niewybuch w Śródmieściu
Robotnicy wykopali niewybuch. Ulica zamknięta
WARSZAWA
Zalane hiszpańskie ulice
Załamanie pogody w Tarragonie
METEO
Żubr poturbował dwie osoby
Żubr poturbował kobietę w ciąży, do szpitala zabrał ją śmigłowiec
Olsztyn
Lotnisko London Gatwick
Mechanik sprawdzał podwozie samolotu. Znalazł ciało
Świat
Arsalan Azzaddin
Przepracował 7530 godzin. Rok ma 8760 godzin. Lekarz rekordzista?
Agata Listoś-Kostrzewa
Plage des Amiets (Amiets Beach) w północnej części departamentu Finistère w Bretanii, w miejscowości Cléder
Turyści ze stolicy niemile widziani? Kilka incydentów
Świat
Francja - Tornado
Tornado we Francji. "To prawdziwa apokalipsa"
METEO
Walki w rejonie Łymanu w obwodzie donieckim (08.04.2024)
Rusza szturm na potężny "pas fortec". Putin ma jeden cel
Tatiana Serwetnyk
Wichura przeszła nad Warszawą
Czwartą dobę czekają na prąd. Dostawca wciąż walczy ze skutkami wichury
Klaudia Kamieniarz
Roman Giertych
"Bardzo poważny" materiał dowodowy. Giertych: dotyczy najważniejszych ludzi w państwie
Polska
imageTitle
Dominował od połowy trasy. Fenomenalny Pogaczar triumfuje
EUROSPORT
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
BIZNES
W Europie odnotowuje się rekordową liczbę zakażeń wirusem Zachodniego Nilu
Coraz więcej zakażeń groźnym wirusem. W Andaluzji ogłoszono alert
Zdrowie
imageTitle
Dla reprezentacji Polski jest stracony? Hiszpanie znów go docenili
EUROSPORT
Brutalne pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Policja już wie, kto dokonał brutalnego ataku w Krakowie
Kraków
Śledczy o ustaleniach w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety i ranny mężczyzna w mieszkaniu. "Sprawa może mieć charakter kryminalny"
Kraków
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
BIZNES
shutterstock_249968704
Wyznanie byłej członkini Pussy Riot. "Przez ponad trzy lata byłam agentką FSB"
Świat
Kierowca uszkodził trakcję oraz sygnalizację świetlną na ruchliwym skrzyżowaniu
Zapomniał złożyć dźwig, zerwał trakcję tramwajową
Katowice
Tak ma wyglądać osiedle Odolany Kolejowe
Kolejarze z deweloperami chcą tu zbudować dwa tysiące mieszkań
Klaudia Kamieniarz
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
BIZNES
Anomalia temperatury w piątek wg modelu GFS
Duża anomalia temperatury w pogodzie. Jak długo potrwa upał
METEO
samolot
Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Media: wiadomo, kto był na pokładzie
Świat
Ulica Solna. Przy tym zakręcie doszło do tragedii
Jest decyzja. Będą zmiany na ulicy, gdzie kierowca zabił pieszych
Kraków
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica