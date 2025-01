"Jesteśmy dzisiaj strażnikami pamięci". 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Duda: po to ta pamięć jest pielęgnowana, aby nigdy to już więcej nie nastąpiło

- Specjalnie dając się w tym obozie uwięzić, zamknąć po to, by dać świadectwo, po to, by móc stworzyć ruch oporu, po to, by móc stąd także i wyjść, uciec jako żywy dowód tego, co tutaj się dzieje i móc zanieść to świadectwo aliantom zachodnim, by zaświadczyć, co robią na okupowanych przez siebie ziemiach hitlerowscy Niemcy - mówił Andrzej Duda. - My dzisiaj, jako ci spadkobiercy rotmistrza Pileckiego, sprawujemy pieczę nad tymi miejscami. Polska o te miejsca dba po to, aby ta pamięć nie zginęła, by nie zagasła, by zawsze pamiętano i by przez tą pamięć nigdy więcej świat nie pozwolił na to, aby doszło do takiej dramatycznej katastrofy ludzkości - dodał.