15-latek pomógł dwóm chłopcom po wypadku. Dostał nagrodę

Do wypadku doszło w czerwcu w Osieku (woj. małopolskie). Dwaj chłopcy jadący hulajnogą ulicą Główną stracili panowanie nad kierownicą i upadli. 12-latek miał uraz brzucha, a 14-latek obrażenia głowy.
Obaj zostali przewiezieni do szpitala w stanie śpiączki farmakologicznej.
Teraz, jak przekazała oficer prasowa Małgorzata Jurecka, wracają do zdrowia.
Odebrał list pochwalny i nagrodę
Krótko po wypadku oświęcimska policja poinformowała, że jako pierwsi pomocy chłopcom udzielili świadkowie zdarzenia. Jednym z nich był 15-letni Konrad Płonka.
Chłopiec we wtorek odebrał podziękowania z rąk komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu insp. Piotra Dziekanowskiego oraz dyrektorki Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Grażyny Gawłowskiej.
"W swoich przemówieniach Komendant oraz pani Dyrektor podziękowali Konradowi za błyskawicznie udzieloną pomoc nastolatkom, którzy (…) ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi, gdy jechali na hulajnodze elektrycznej" - czytamy w policyjnym komunikacie.
W spotkaniu wzięli udział również rodzice nastolatka, nauczyciele oraz koledzy z jego klasy. Oprócz listu pochwalnego chłopiec odebrał również nagrodę w postaci dwóch biletów do parku rozrywki.
"Koledzy z klasy, rodzice oraz przedstawiciele Szkoły i Policji postawę Konrada, skromnego i cichego młodego bohatera, nagrodzili gromkimi brawami" – podaje policja.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Oświęcim