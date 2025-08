Śmierć przy odtłuszczaniu skór. "Podejrzenie zatrucia"

Nowy Targ (Małopolska) Źródło: Google Earth

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (31 lipca) w jednym z zakładów kuśnierskich w Nowym Targu. Jak poinformował "Tygodnik Podhalański", w jednym z pomieszczeń znaleziono ciało 48-letniego pracownika. Na jego ciele nie było żadnych obrażeń.

Podejrzenie zatrucia środkami chemicznymi

Ciało 48-latka zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, gdzie przeprowadzona została sekcja zwłok. Jak powiedział tvn24.pl Jacek Tętnowski, szef Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, śledczy czekają teraz na wyniki badań toksykologicznych.

- W tej sprawie istnieje podejrzenie zatrucia środkami chemicznymi, do którego mogło dojść podczas odtłuszczania skór. Opary wydostające się podczas tego procesu mogą być trujące. Zostali już przesłuchani świadkowie, a także zabezpieczono dokumenty i środki chemiczne, które były używane w zakładzie - wyjaśnił prokurator Tętnowski. Podkreślił, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach śmierci 48-latka.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, połączone z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.

PIP: pracownik prawdopodobnie "nie zastosował środków ochrony"

Na miejscu była przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

- Poszkodowany pracownik prawdopodobnie zatruł się mieszaniną, w której moczone są skóry, podczas wyciągania ich z lajtra. Co istotne, według naszych ustaleń pracownik nie zastosował środków ochrony indywidualnej, co prawdopodobnie przyczyniło się do zdarzenia - powiedziała tvn24.pl Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Lajter to specjalny bęben do czyszczenia skór. Jak podkreśliła Majerek, w sprawie tragedii w Nowym Targu "trwają czynności kontrolne mające na celu ostateczne ustalenie przyczyn wypadku".