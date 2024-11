Miał spowodować wypadek, odmówił badania alkomatem. Prezes miejskiej spółki z zarzutem

Prokuratorski zarzut

K. wciąż pracuje

Mimo zarzutu dotyczącego wypadku Krzysztof K. wrócił do pracy. Skontaktowaliśmy się z sekretariatem spółki Nova, tam jednak powiedziano nam, że "prezes nie będzie komentował swoich prywatnych spraw w spółce". Odpowiedzieliśmy, że nie jest to prywatna sprawa prezesa. W odpowiedzi usłyszeliśmy: - A jakby pan miał prywatny wypadek, to co? W pracy też by od pana chcieli coś egzekwować? To jest jego prywatna sprawa. Prezes nie skomentuje, nie podejdzie do telefonu - stwierdziła przedstawicielka spółki. Potwierdziła jednocześnie, że Krzysztof K. przebywa na terenie firmy.