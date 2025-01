35 postępowań dotyczących nieprawidłowości w Lasach Państwowych z całej Polski trafiło do specjalnego zespołu śledczego Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Prokuratorzy zbadają m.in. działania dyrektora generalnego LP za rządów PiS i jego podwładnych. Chodzi w szczególności o zarządzanie majątkiem instytucji. Jest co sprawdzać, bo według wyników audytu miliony złotych publicznych pieniędzy szły m.in. do prawicowych mediów.