Jak informowała małopolska policja, 15-latka wyszła z domu w Niepołomicach 30 grudnia około godziny 12.30 i do zawiadomienia służb przez opiekuna prawnego nie wróciła. To była druga sytuacja, kiedy nastolatka opuściła miejsce swojego zamieszkania. Wcześniej zrobiła to przed świętami Bożego Narodzenia. Została odnaleziona w Krakowie. Po kilku godzinach poszukiwań policja poinformowała o odnalezieniu nastolatki. - Poszukiwania zakończone - zaginiona odnaleziona - poinformowali funkcjonariusze w mediach społecznościowych.