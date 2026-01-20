Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
MAŁOPOLSKA

Wykoleił się pociąg Polregio. Policja o przyczynach

Część składu Polregio wykoleiła się
Pociąg Polregio wykoleił się między Miechowem a Słomnikami
Źródło: TVN24
Około 20 osób podróżowało składem Polregio, który wykoleił się na trasie między Miechowem a Słomnikami w Małopolsce. Nikomu nic się nie stało. Policja informuje, że przyczyną zdarzenia były niskie temperatury.

"Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe po godz. 21:00 na szlaku Miechów - Słomniki (linia kolejowa Warszawa - Kraków) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio" - napisał na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Podkreślił, że pociągiem podróżowało około 20 osób oraz że nikomu nic się nie stało.

"Wprowadzone zostały zmiany w komunikacji, pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami. PR wprowadzają zastępczą komunikację autobusową. Powiadomione zostały odpowiednie służby w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia" - dodał minister.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz
Świat
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę
Tramwaj wypadł z toru i uderzył w kamienicę. Podano przyczynę
Szczecin
Katastrofa kolejowa w Meksyku
Wykoleił się pociąg pasażerski. Co najmniej 13 osób nie żyje
Świat

Pociąg "spadł z szyn i przechylił się"

Małopolska policja poinformowała na X, że w związku z wykolejeniem się dwóch wagonów składu osobowego relacji Kielce - Kraków, do którego doszło w powiecie krakowskim, na miejscu pracują policjanci, Straż Ochrony Kolei i straż pożarna. O zdarzeniu powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Miechowie.

Rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły opisał, że "pociąg spadł z szyn i przechylił się". Na miejsce przyjechało osiem zastępów straży pożarnej.

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że chodzi o pociąg relacji Kielce Główne - Kraków Główny. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez stację Olkusz linią nr 62 oraz przez Trzebinię linią nr 133, a także ze stacji Katowice przez stację Zawiercie.

Rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski poinformował, że przewoźnik zapewni pasażerom możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową. Przekazał, że na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Policja o przyczynach wykolejenia

- Czynności (służb na miejscu - red.) prowadzone są pod nadzorem prokuratora - mówiła Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Profil polskiej policji na X poinformował w nocy z wtorku na środę, że "komisja kolejowa wykonująca czynności na miejscu zdarzenia orzekła brak ingerencji zewnętrznej. Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury".

OGLĄDAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso, lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: https://x.com/DariuszKlimczak

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaKolejMiechówDariusz KlimczakMinisterstwo Infrastruktury
Czytaj także:
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. Problem nieczystości "rozlał się" na sąsiednie gminy
Dariusz Gałązka
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
WARSZAWA
imageTitle
Majchrzak wie, co uniemożliwiło mu wygraną
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Davos
Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"
Świat
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Zima, mróz, śnieg
Silny mróz. Gdzie trzeba uważać
METEO
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos
Świat
imageTitle
Kontuzja Polaka w Serie A. Kadrowicz Urbana wróci za miesiąc
EUROSPORT
Ksiądz Michał Olszewski, 2013 rok
Od egzorcysty i uzdrowiciela do oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
Donald Trump w drodze do Davos
Samolot z Trumpem na pokładzie zawrócił do bazy. Prezydent przesiadł się do innego
Świat
Wypadek kolejowy w Katalonii
Skały uderzyły w przejeżdżający pociąg. Ranni pasażerowie, maszynista nie żyje
Świat
Wypadek kolejowy w Hiszpanii
Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii, wykolejone wagony Polregio, zarzuty dla policjantów
WARTO WIEDZIEĆ
KM
Nerwy Majchrzaka w dramatycznym gemie. "Wyłącz się już, proszę"
EUROSPORT
Majchrzak
Bolesna lekcja tenisa. Majchrzak za burtą
EUROSPORT
imageTitle
Ekspresowa Sabalenka. Nawet się nie spociła
EUROSPORT
Klimovicova
Dzielna Polka postraszyła faworytkę
EUROSPORT
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Mbappe i Vinicius rozbili Monaco. Niespodziewana porażka PSG
EUROSPORT
imageTitle
Arsenal nie do zdarcia. Inter nie miał nic do powiedzenia
EUROSPORT
Poważna awaria na trasie do Berlina
Gigantyczne opóźnienia pociągów, sztab kryzysowy w PKP
Lubuskie
imageTitle
Przegrali jak amatorzy, zobacz koszmarny błąd Polaków. "Tego się nie spodziewaliśmy"
EUROSPORT
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie opisują zabójstwo
WARSZAWA
Donald Trump
Prezydent USA: i my, i NATO będziemy bardzo zadowoleni
Świat
Eurojackpot
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
smartfon w ręce kobiety
Dostawcy "wysokiego ryzyka". Nowa propozycja Brukseli
BIZNES
imageTitle
Nie mógł świętować zwycięstwa. Kort opuścił sprintem
EUROSPORT
Grenlandia, zdjęcie poglądowe
"Polska nie ma żadnego interesu, żeby gdzieś tam wskakiwać"
"KROPKA NAD I"
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
METEO
imageTitle
Sensacja w Lidze Mistrzów. Debiutant pokonał potentata
EUROSPORT
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica